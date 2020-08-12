新冠肺炎〡經民聯促設半年失業援助金　林健鋒倡推「港康碼」

本港第三波疫情持續，經民聯立法會議員今（12日）與特首林鄭月娥會面，就第三輪防疫抗疫措施提出多項建議。經民聯主席盧偉國表示，面對第三波疫情衝擊，不少中小企和市民處於水深火熱，政府應「急市民所急」，盡快檢視首二輪防疫基金的不足之處，從而補漏拾遺。盧偉國指，雖然政府早前推出保就業計劃，但不少市民仍然受疫情影響失業，建議政府推出失業援助金，每個月提供8,000元資助，為期6個月。 林健鋒提出，政府應設立「港康碼」，持有「港康碼」人士可出入公共地方、商場等，以減低傳播風險，「只要帶咗就可以出入這些地方，無就盡快去拎」。林健鋒稱，現時廣東的「健康碼」有效期為14天，逾期需再做檢測，他認為若政府有意推行「港康碼」，應資助市民作三次檢驗。

林健鋒提出，政府應設立「港康碼」，持有「港康碼」人士可出入公共地方、商場等，以減低傳播風險。 （梁鵬威攝）

建議消費滿2000元送500元特色旅遊產品

林健鋒續指，面對不明朗因素，政府應將「百分百擔保特惠貸款」的金額由400萬元增加至800萬元，同時要求為商戶提供租金津貼並寬免水電煤費及差餉。他又建議，政府應致力振興本地經濟，建議撥款推出消費計劃，市民在商場食肆或店鋪消費滿2,000元，可獲價值500元用作特色旅遊產品，如參加本地旅行團等。

梁美芬：留任議員應不分黨派聚焦經濟、民生

經民聯梁美芬稱，希望政府支援在第一、二輪防疫抗疫基金遺漏的自僱人士，同時應再資助餐飲、零售等最受疫情影響的行業。她又指，設失業援助金是一個鼓勵，同時應配對失業轉型基金，助市民作轉型培圳等，鼓勵他們重投社會。

對於民主派至今仍未就是否留任立法會一年表態，梁美芬稱，全國人大常委已經作出決定，大家亦清楚未來一年的安排，她認為留任的議員應不分黨派聚焦經濟和民生議題，不要再就政見不同而浪費時間。