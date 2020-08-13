高官任命　羅淑佩掌運輸署　譚大鵬執稅務局　盧世雄任工貿署長

政府今日（13日）宣布高層官員調動，今次涉及三人「升官」，包括現任稅務局副局長譚大鵬由本月20日起，接替將展開退休前休假的黃權輝出任稅務局局長。 公務員事務局局長聶德權表示，譚大鵬在稅務管理方面擁有豐富的知識和經驗，並具備優秀的管理和領導才能，深信他能帶領稅務局面對未來的挑戰。至於即將退休的黃權輝，聶德權說讚揚對方表現專業，對工作熱誠投入，積極提升部門的效率及服務水平。

現任政制及內地事務局副秘書長羅淑佩將於下月9日出任運輸署署長。 （資料圖片/吳煒豪攝）

另外，現任公務員事務局副秘書長盧世雄將於本月24日出任工業貿易署署長；現任政制及內地事務局副秘書長羅淑佩將於下月9日出任運輸署署長。

聶德權表示，兩位均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

譚大鵬（左）將接替退休的黃權輝（中）出任稅務局局長。（資料圖片／盧翊銘攝）

盧世雄一九八九年八月加入政務職系後，於二○一六年四月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前工商科、前大學及理工教育資助委員會、前貿易署、前運輸局、創新科技署、前房屋及規劃地政局及公務員事務局。他於二○一二年十月至二○一四年七月出任工業貿易署副署長，於二○一四年七月至二○一八年七月出任教育局副秘書長，並從二○一八年七月起出任公務員事務局副秘書長。



羅淑佩於一九八九年七月加入政府，曾任職勞工主任及貿易主任職系，一九九○年七月轉職政務職系後，於二○一八年四月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室及前貿易署。她於二○○七年三月至二○○九年八月出任環境運輸及工務局首席助理秘書長（運輸）（後改稱運輸及房屋局首席助理秘書長（運輸）），於二○一○年八月至二○一六年九月出任旅遊事務副專員，並從二○一六年九月起出任政制及內地事務局副秘書長。