立法會延任｜民主派全體留任未揭盅　許智峯議席或成關鍵考慮

全國人大常委會日前決定現屆立法會延任不少於一年，解決因港政府押後立法會選舉至明年9月所產生的真空期問題。近日民主派的去留成為焦點，有抗爭派呼籲民主派議員集體辭職杯葛議會，惟他們仍未就去留問題達成共識。 現時建制派在立法會內有42人，較法定人數35人為多，倘民主派全數不留任，建制派也有足夠人數開會。值得留意的是，立法會通過不同法案不同門檻，而若有在席三分之二議員贊成，就可解除判刑逾月、行為不檢或違反誓言的議員職務，換言之若民主派中有3人或以上拒絕留任，建制派便夠人DQ議員，包括早前已被確立行為不檢的民主黨許智峯。

近日民主派在未來一年立法會的去留成為焦點，有抗爭派呼籲民主派議員集體辭職杯葛議會，但他們仍未就去留問題達成共識。

現時民主派連同熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然共有24人，建制派則有42人。鄭松泰日前已率先表明將會留任，但民主派則仍未有決定。

立法會通過不同法案有不同門檻，其中主要可分成以下4類：

1. 一般政府法案 例子：《基本法》23條立法 通過門檻：在席議員過半數贊成 現況：建制派有42名議員，即使民主派連同熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然全數不留任，建制派也有足夠人數通過。

2. 政改 通過門檻：全體議員（70人）三分之二贊成，即47人 現況：由於建制派只有42名議員，即使民主派連同熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然全數不留任，建制派沒有足夠人數通過。

3. 議員議案及法案 例子：修改議事規則 通過門檻：由議員提出的議案及法案，需要經地區直選及功能組別過半數議員贊成 現況：建制派在地區直選及功能組別均掌握過半數議席，即使民主派連同熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然全數不留任，建制派也有足夠人數通過。

4. 撤銷立法會議員資格 通過門檻：判刑超過1個月、行為不檢或違反誓言，並經在席議員三分之二贊成（以66人計算，即44人） 現況：由於建制派只有42名議員，沒有足夠人數通過，但若民主派中有3人或以上拒絕留任，建制派便夠門檻DQ議員

民主黨許智峯於2018年4月立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會開會期間，涉嫌在立法會二樓搶走一名保安局女職員的手提電話及文件，建制派其後在議會發動狙擊，成立調查委員會調查事件，經歷一年多調查後，委員會認為譴責議案所述經確立的事實，足以構成譴責許智峯的理據。

在委員會完成工作後，若經立法會在席三分二議員通過譴責動議，立法會主席即可宣告許智峯喪失立法會議員資格。許智峯本可藉會期完結而逃過一劫，但由於現時第六屆立法會將延任，預料許智峯的議席將成民主派留任與否的重要考慮。