麥美娟：若未能處理譴責許智峯議案感遺憾　許：公道自在人心

民主黨立法會議員許智峯於2018年4月，涉嫌在立法會二樓搶走一名保安局女職員的手提電話及文件，並躲入男廁逗留長達十多分鐘。立法會調查委員會今日（8日）發表報告， 認為譴責議案所述經確立的事實，足以構成譴責許智峯的理據。若經立法會在席三分二議員通過譴責動議，立法會主席即可宣告許智峯喪失立法會議員資格。 委員會主席麥美娟表示，希望議員能善用餘下時間，盡量處理大會所有議程，若未能處理譴責議案，她感到十分遺憾。委員會副主席謝偉俊形容是「天要下雨，娘要嫁人」，立法會會期剛巧遇上新冠肺炎疫情，令議會未能及時處理議案。

對於調查委員會內兩名民主派議員梁繼昌和郭榮鏗，另行發表「少數報告」回應，表示不完全同意委員會報告內容，謝偉俊認為，過去立法會亦曾於議員涉嫌觸犯刑事案件時同步進行調查，形容是「雙軌進行」，委員會已徵詢律政司意見，強調不會影響上訴程序。他又認為，「少數報告」的內容不影響委員會的報告結論，形容內容「濕碎」。

對於許智峯及涉案女保安主任均無在委員會上作供，麥美娟表示，委員會已搜集足夠資料作調查及確立事實。

許智峯：事件是制度暴力 公道自在人心

許智峯回應指，今次事件源於政府派出狗仔隊監視議員投票，並干預議員投票意向，形容是制度暴力，做法不恰當，並影響立法會聲譽。對於日後的譴責議案，許智峯指會將程序交回所有議員，強調「公道自在人心」。