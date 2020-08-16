新冠肺炎｜民主黨質疑「港康碼」出賣私隱　梁振英：迫害妄想症

近日不少建制派倡議推出「港康碼」，讓檢測過沒被感染的人士持認證進出食肆、商場等公共地方。民主黨今日（16日）在Facebook貼文反對建議，指「港康碼」下市民要交出證件號碼、工作地點等私隱，呼籲市民如對健康有懷疑，應到衞生署診所、醫管局診所及任何私家醫生提交深喉唾液樣本進行化驗。 全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook撰文，嘲諷民主黨「患上迫害妄想症」。

前任特首梁振英。（資料圖片／李澤彤攝）

民主黨貼文指，建制派向社會大力推銷「港康碼」，但民主黨大力反對建議，質疑「魔鬼在細節」，建制派只是想借「港康碼」出賣港人私隱，「全民監控」。貼文稱，「港康碼」要求市民交出姓名、聯絡電話、證件號碼、身體狀況資料、工作地點、近期到過甚麼地方，又會收集市民的基因資料。

民主黨表示反對港康碼，質疑魔鬼在細節，建制派只是想借「港康碼」出賣港人私隱，全民監控。（資料圖片）

民主黨指，不少專家已質疑「港康碼」的防疫功用，因為市民如果在檢測時呈陰性，之後才被傳染，期間卻攜同健康碼穿梭社區，同樣會將病毒傳播。民主黨呼籲市民若對健康有疑問，應到衞生署診所、醫管局診所及任何一位私家醫生提交深喉唾液樣本進行化驗。

梁振英之後引述民主黨的貼文，指民主黨建議市民「到衞生署診所、醫管局診所及任何一位私家醫生提交深喉唾液樣本進行化驗」，嘲諷稱該黨「竟然如此信任特區政府」，要求市民「送頭」，又指「民主黨確實患上迫害妄想症」。