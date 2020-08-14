新冠肺炎｜建制派倡港區健康碼進出餐廳　食肆負責人質疑欠成效

日前建制派建議政府參考內地推行健康碼，即新冠肺炎檢測呈陰性的市民才能獲准進入食肆及商場。儘管政府其後發表聲明澄清，健康碼計劃是為準備粵港澳三地通關之用，目前尚未推出，不過仍有食肆負責人質疑健康碼成效不大，以及擔心個人私隱被洩漏。

經民聯立法會議員盧偉國前日（12日）在電台節目中表示，認為香港可參考內地推行健康碼，在全民檢測後向市民發出「港康碼」，若結果為陰性才可獲准進入商場及食肆等，有效期為14天，冀藉此放寬限聚措施，回復香港經濟活動。

經民聯立法會議員盧偉國前日表示，認為香港可參考內地推行健康碼，市民的檢測結果為陰性才可獲准進入商場及食肆等。（黃文軒攝）

目前，內地有200多座城市啟用建於支付寶平台中的「健康碼」，申請人須填報個人健康狀況、旅遊史、居住地，以及是否接觸過確診者等。「健康碼」分為三色：綠碼代表通行，紅及黃碼代表要隔離14及7天，居民到超市及搭乘公共交通工具時均要掃碼才能進入。

潘先生指，如健康碼有效期為14日，難以確保有人在14日後病發，質疑健康碼成效不大。（黃文軒攝）

位於荃灣享和街一間食肆的負責人潘先生指，對有人提議要有健康碼才能進入食肆一事表示毫不知情，但他認為如要全面防疫，政府應全面封關，「封關一個月已經好有效果，好過搞健康碼」。他又表示，如健康碼有效期為14日，難以確保有人在14日後病發，質疑健康碼成效不大。

另一位於享成街的食肆負責人劉小姐則擔心，檢測後的個人資料會被送往中國內地。（黃文軒攝）

對於有人認為健康碼或會洩漏私隱問題，潘先生認為現今網絡發達，許多人已主動將個人資料放上網，故私隱早被洩漏。他相信港人應該會自律，不用依靠健康碼來證明身體狀況正常。另一間位於享成街的食肆負責人劉小姐則擔心，檢測後的個人資料有機會被送往中國內地，又批評健康碼「多餘」，「如果一早封關唔使搞咁多嘢」。

市民黃小姐則認為，健康碼上的資料是由用戶自己填上，不排除有人會作假，「同埋成日驗出有假陰性，咁根本防唔到。」