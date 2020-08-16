電視風雲│有線新聞再有人事變動　TVB前主播兼副經理許方輝過檔

本港首創24小時頻道的有線新聞台，高層人事變動未完，繼早前「大洗牌」執行董事馮德雄「退下火線」轉任顧問，國際財經台主管謝燕娜升任新聞及公共事務部副總經理並主管新聞部後，據悉短期內再有新人加盟，無綫新聞部副經理許方輝將「過檔」，職位高於謝燕娜。

許方輝將由無綫轉投有線新聞。(無綫新聞截圖)

有線新聞部近月經歷連串高層人事變動，除了馮德雄和謝燕娜的「轉位」外，前有線寬頻內容業務總經理李臻，以及前亞視新聞及公共事務部副總裁陳興昌其後亦雙雙出任有線新聞總監。

許方輝是資深傳媒人，1988年正式加入無綫新聞擔任港聞組記者，短時間內開始兼任主播工作，之後曾轉到亞洲電視，並一度離開新聞界，到醫院管理局擔任公關，於2000年重返亞視，出任採訪主任及主播。他在2004年重返無綫新聞部，負責安排採訪、編輯等工作，亦曾擔任資訊節目編審，今年升至無綫新聞副經理，職位僅次於電視廣播有限公司助理總經理的「花哥」袁志偉，以及無綫新聞總監黃淑明。

許方暉的太太陳佩琳亦是傳媒人，曾擔任亞視新聞助理採訪主任兼主播。