梁天琦擬申假釋｜監管令條件多　須每月見監管人員　禁足涉案地點

目前「監管下釋囚委員會」有兩項提早釋放計劃，分別是「監管下釋放計劃」及「釋前就業計劃」，一旦獲批，申請人在獲釋出獄後須受監管令規管，而監管令一直有效，直至有關人士的最遲釋放日期，即全部刑期（不計算獲扣減刑期）屆滿當日為止。換言之，即使梁天琦假釋獲批，亦須遵守監管令至6年刑期屆滿。 監管令會列出多項條件，包括必須在指定時間與監管人員會面、只准從事認可工作、若離港必須在7日前通知尋求指示等，部分申請人可能須入住中途宿舍。

須避免與罪名相關人士聯絡



根據保安局資料，梁天琦有意申請的「監管下釋放計劃」，監管令共有13條標準條件，例如必須服從指定監管人員的所有指示；必須在釋放日後30日內聯絡監管人員，並親自與其首次會面，其後每月至少一次會面。在監管期內，獲釋的人士必須居住在監管人員認可的地址，只准從事監管人員認可的工作。

監管令亦列明，若打算離開香港或在外地定居，必須至少在離港前7日通知監管人員，監管人員會向發出他認為合適的進一步指示；若因緊急情況而未能在7日前通知，必須在離港前取得監管人員的事先批准；返港後必須通知監管人員。

此外，除非獲得監管人員同意，受監管人必須避免與某類人士交往，包括有刑事記錄的人，或與申請人被定罪、被判服刑的罪名有任何關係的人。同時，必須避免探訪（visiting）與罪名有關的任何地方，換句話說，涉及旺角騷亂案的申請人，可能要禁足旺角某處。

懲教署有多個中途宿舍，圖為九龍大窩坪龍欣道的豐力樓，供從勞教中心、教導所、戒毒所釋放的年輕男性受監管者入住；經「釋前就業計劃」獲釋的人士，會入住鄰近的百勤樓。（資料圖片）

另一計劃須入住中途宿舍 每日指定時間「返歸」

「釋前就業計劃」的監管令條件與「監管下釋放計劃」相似，但附加一項規定，即受監管人必須在懲教署管理的宿舍居住，入住位於九龍大窩坪龍欣道的百勤樓，每日工作完畢後須盡速返回該樓，不得遲過主管規定的時間；除非要外出工作或獲批假，否則要留在該樓。

除了兩份監管令樣本載列條件外，委員會可按個別情況建議附加其他條件，例如訂明受監管人必須接受心理、精神治療及輔導。

暴動罪假釋男涉違令被告

2016年旺角騷亂案中，多人被控暴動、刑事毀壞及襲警等罪，其中一名男子吳挺愷承認暴動罪，前年被判囚28個月。他去年獲假釋出獄，但涉於同年11月三度超過門禁時間，即深夜才返回中途宿舍百勤樓而未有合理辯解，被控3項違反監管令，但被告否認控罪，案件今年11月開審。