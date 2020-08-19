【01獨家】消息：梁天琦擬申請假釋提早出獄　成事難料

「本土民主前線」前發言人梁天琦因旺角騷亂案被控暴動罪罪成，判監6年，其代表律師曾預計，梁天琦最快2022年1月出獄。《香港01》獲悉，已服刑約一半的梁天琦正計劃申請俗稱「假釋」的「監管下釋放計劃」，冀爭取提早出獄恢復「自由身」，有待「監管下釋囚委員會」審核，向行政長官提出建議。 消息指，梁天琦已深切反思及悔過，在獄中行為良好，但礙於梁天琦身份較敏感，難言成事機會多大。《香港01》正向保安局查詢，正等待回覆。 有律師表示，委員會主要考慮申請人會否重犯，政治背景非考慮因素。

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正籌備文件 短期內申請

目前保安局設有法定機構「監管下釋囚委員會」，由5名成員組成，現時由前終院署任司法常務官陳爵擔任主席。委員會負責執行兩項提早釋放計劃，包括「監管下釋放計劃」，適用於正在服3年或多於3年監禁刑期（終身監禁除外），而且至少已服滿刑期的一半或20個月（以較長者為準）的囚犯；另一項是「釋前就業計劃」，適用於正在服兩年或多於兩年監禁刑期（終身監禁除外），而且在6個月內便屆最早釋放日期的囚犯，參加此計劃的囚犯必須已獲聘用。

據悉，梁天琦有意申請「監管下釋放計劃」，目前正處於籌備文件階段，預料短期內會正式提出申請。 梁天琦於2018年6月被裁定暴動罪成，判囚6年，他同年1月已因承認襲警罪遭還押，至今服刑約32個月。一般而言，如果囚犯在監禁期間行為良好，可獲扣減刑期，最多可扣減實際刑期的三分之一，換言之，梁天琦最快明年1月提早離開石壁監獄。

梁天琦於2018年6月被裁定暴動罪成，判囚6年，他同年1月已因承認襲警罪遭還押，至今服刑約32個月。一般而言，如果囚犯在監禁期間行為良好，可獲扣減刑期，最多可扣減實際刑期的三分之一，換言之，梁天琦原本最快明年1月提早離開石壁監獄。

【01獨家】消息：梁天琦突被調至最高設防級別監倉

梁天琦目前於石壁監獄服刑。（資料圖片）

須交醫務報告 警方可提建議

根據《囚犯（監管下釋放）條例》第6條，有資格獲釋的囚犯，可在符合資格之前的6個月內，以書面經委員會向特首提出申請，要求根據該條作出命令，准他在受監管下獲釋。《條例》第7條訂明，在考慮委員會建議後，特首可指明他認為適當的條件載入監管令。

按照程序，囚犯提出假釋申請後，多個部門須擬備文件供「監管下釋囚委員會」考慮，包括懲教院所監督須就申請人獄中行為提交報告；申請人的醫務報告，當中可能包括精神科醫生及心理學家的報告；警務處長或其他執法部門為委員會所作的任何報告及建議。

同時，申請人有權向委員會作書面申述，委員會亦會考慮其他文件，包括囚犯家人、朋友、律師等來信，以及受聘文件。委員會決定是否建議申請人在監管下獲釋，會考慮多項因素，包括申請人個性及責任感、入獄前所交往的人、刑事罪行紀錄等。

近3年獲批申請比率近四成

消息指，梁天琦服刑期間行為非常良好，他本年初被調往最高級別監倉（Cat. A），亦與囚友相處融洽，他早前決定不就刑期上訴至終審法院，反映他真誠有悔意，相信即使他假釋獲批，亦會趨向低調。不過，梁天琦社會知名度高，對他申請假釋有否影響，屬未知之數。

一名不願具名的立法會議員表示，聽過有關消息，如有需要願為對方寫信。

律師：委員會主要考慮會否重犯

律師會前會長熊運信表示，一般而言，委員會主要考慮申請人會否重犯，包括參考懲教院所提供的在囚人士行為報告，亦會索取獨立的精神科醫生或心理學家報告，「如果話社運人士或暴動案件，會睇睇申請人有無暴力傾向，或者再有無惡意針對警察」，他不相信申請人的「顏色」或背景是委員會的重要考慮。他指，除非特首有好的理由，否則以過往申請來說，一般會跟隨委員會建議，「假釋唔係隨便令申請人得到自由，而是有條件和規管。」

針對梁天琦個案，熊運信說，不清楚審理假釋需時多久，可能要幾個月，認為梁天琦若行為良好獲扣減刑期後，坐滿48個月便可出獄，但如果成功假釋，便需受監管令規限多兩年，雖有一定勝算，亦可提早幾個月獲釋，但總體而言「未必有着數」。

據保安局資料，2017年至2019年間，經委員會審議的「監管下釋放計劃」申請共86宗，其中33宗獲批，佔38.4%，而近3年成功申請比率呈逐年下降趨勢。若申請被拒絕，根據《條例》第12（1）條的規定，申請人有權在接獲拒絕通知後14天內，以書面經委員會向行政長官提出覆核申請。