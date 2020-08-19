私人檢控西灣河開槍警長　律政司擬撤控　許智峯促解釋介入理據

一名西灣河交通部警署警長於去年11月11日向兩名示威者發射實彈槍，民主黨立法會議員許智峯早前入稟法院，向涉事警長提出私人檢控，法院原於本月31日傳召被告警長審訊，惟許智峯律師團隊昨日（18日）收到信件，知悉律政司已去信西九龍裁判法院要求介入及撤銷檢控。 許智峯表示，今天收到司法機構信件，指下周一（24日）將於西九龍裁判法院開庭處理律政司介入及撤控的決定，並已應律政司要求，豁免開槍案被告警員出庭，許智峯表示，今日已去信律政司，要求律政司交代介入該私人檢控及撤銷檢控的原因和法律依據。

許智峯私人檢控西灣河開槍警，法庭曾批准其中三條控罪，涉案警長需出庭作供。（《丘品新聞》片段截圖）

下周一開庭律政司撤控決定

許智峯表示，今天收到司法機構信件，指下周一（24日）將於西九龍裁判法院開庭處理律政司介入及撤控的決定，並已應律政司要求，豁免開槍案被告警員出庭。許智峯批評，律政司以政治理由介入私人檢控，做法包庇警方及有違司法專業，形容是「想盡方法避免被告警員現身法庭尷尬」。

許智峯指出，私人檢控是其中一個從法律爭取公義的方法，律政司做法正企圖剝奪港人應有權利，他指70年代英國著名法官Lord Wilberforce曾說私人檢控是抵擋政府因循、偏頗的最有價值保障。許批評，是次律政司的撤控決定，正是以偏頗的做法，摧毀普通法下市民提出私人檢控的權利。

許智峯強調，今次去信律政司要求解釋，是抗爭第一步，並會與律師團隊繼續研究，考慮採取司法覆核挑戰律政司這官官相衛的決定，他表明將會寸土必爭，為公義盡力爭取到底。

鄭若驊曾稱律政司有權撤回私人檢控。（資料圖片/張浩維攝）

律政司昨天向西九龍裁判法院提交信件，信中指律政司司長決定介入西灣河警長開槍案的私人檢控，並表明會撤銷對開槍警長的傳召，要求法院在8月20至28日其中一天安排聆訊處理上述要求，及豁免被告警員出席聆訊。

法院早前就三項控罪批准向開槍警長發出傳票，包括最高可處終身監禁的「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」罪，以及最高可處監禁7年的「罔顧他人安全的情況下發射彈藥」罪及「處理槍械而其方式相當可能傷害或危害他人的安全」罪。