港府強烈譴責美國單方面終止三項雙邊協議　斥美不尊重多邊主義

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）昨天（19日）發聲明，將終止與本港三項雙邊協議，包括移交逃犯協定、移交被判刑人協定及豁免國際船運利得稅。港府今天（20日）早上發表英文新聞稿，強烈譴責美國政府單方面決定中止或終止與本港的三項雙邊協定，斥美國單方面決定反映了其政府不尊重雙邊主義和多邊主義，應受到國際社會的譴責。

圖為特朗普8月12日出席白宮記者會（AP）

港府指出，三項雙邊協議不是美國對香港的優惠待遇，而雙方經過真誠談判達致的協議，旨在於法律、秩序、航運等領域，讓雙方人民和企業受益，港府批評，美國做法反映他們不尊重雙邊主義和多邊主義，應受到國際社會的譴責。港府發言人表示，政府強烈反對美國有關行動，這些行動已普遍被視為以香港作為棋子，在中美關係中製造麻煩的舉動。

就終止移交逃犯協定，港府指自從協定生效以來，在香港特別行政區政府的協助下，成功應要求向美國交出的逃犯總數為69人，較美國移交到香港特區的23名逃犯為多，港府稱終止協議對美國的執法行動產生更大影響，又指由於逃犯所犯的罪行大多屬嚴重性質，例如欺詐、販毒、謀殺/過失殺人、強姦/性犯罪、洗黑錢、盜竊等罪行，故終止協定只會允許此類罪犯為了逃避法律制裁，不能為受害者維護正義，港府指美國將需要對法治、對美國人民和整個國際社會負責。

港府又指，根據移交被判刑人協定，允許被判刑者返回其原籍地服刑，那裡沒有語言或文化障礙，親朋好友可以進行更多例行探視，批評美國終止協議的決定消除了這種被判刑人轉移的可能性，並違背了人道主義的價值觀。

至於終止豁免國際船運利得稅協定，港府稱美國公司將需要向美國和香港政府同時納稅，香港公司僅需向美國政府納稅，「根據《稅務條例》第23B條，他們的航運收入在香港可免稅。」又指終止協議只會增加有關航運公司、特別是美國公司的營運成本，阻礙香港與美國之間航運業發展，對任何人都沒有好處。

港府發言人又指，美國早前曾對出口到美國的香港產品採取措施，特區政府將根據世貿組織爭端解決機制對美國採取行動，捍衛單獨關稅區地位並保護香港的利益。

港府再次敦促美國政府立即停止干預香港特別行政區的內政，並撤回其《港區安全法》的毫無根據指控，強調《國安法》保符「一國兩制」原則，恢復國家穩定。