日俄首腦會面商領土爭議　安倍指正在落實雙邊協議

日本首相安倍晉三9月5日與俄羅斯總統普京會面，討論兩國領土爭議。安倍指，希望就和平條約問題和國際議題交換意見，面向未來展開討論。普京形容，雙邊關係取得穩定和飛躍的發展。

東方經濟論壇舉行期間，日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普京會面。（AP）

安倍和普京於俄羅斯遠東會面。對於北方四島共同經濟活動和原島民乘飛機前往掃墓，安倍表示，正在落實與普京達成的協議，對此予以肯定。普京亦讚揚兩國關係穩定發展。

同日較早前，位於南千島群島（日稱北方四島）色丹島的一間海鮮加工廠舉行開幕儀式，普京發表錄影講話，被視為強調屬俄羅斯領土範圍的舉動。

安倍早前表示，雙方將在爭議領土問題與和平條約簽署等方面尋求打破僵局。不過俄羅斯副外長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）9月3日回應稱，普京與安倍晉三即將舉行的會議不大可能在和平條約談判方面取得重大進展，因為雙方仍存在重大分歧。

日本二戰投降後，前蘇聯奪取南千島群島控制權。兩國主權爭議多年未解，一直未有正式簽署和平條約。2018年，安倍和普京同意按1956年的共同宣言加速和談程，但工作級別談判未能收窄兩國分歧。俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）8月2日到訪南千島群島，惹來日方抗議。