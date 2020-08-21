新冠肺炎｜屯門區議員推檢測　港府：涉事化驗師或違專業守則

新冠肺炎疫情持續，屯門社區網絡聯同本地檢測服務公司，為居民提供病毒檢測，收費350元。有份策劃的屯門區議員張可森質疑，政府的檢測措施有將港人資料「送中」之嫌，保證屯門社區網絡的檢測計劃中，所有參與居民資料會按照私隱條例保密處理。 政府發言人今日（21日）表示，由於有關檢測服務並非由政府相關部門安排，根據《註冊醫務化驗師專業守則》，須在註冊醫生或牙醫的轉介下，才可以進行2019冠狀病毒病核酸檢測，否則涉事的醫務化驗師可能會被視為違反專業守則。發言人又強調，相關團體必須確保個人資料的收集和處理符合《個人資料（私隱）條例》。

屯門社區網絡聯同本地檢測服務公司為居民提供病毒檢測。（資料圖片／羅家晴攝）

發言人表示，市民如感到不適應盡早向醫生求診，並按醫生指示進行檢測。自覺有較高感染風險及輕微不適的市民，可在醫管局22間普通科門診診所領取或交回樣本瓶，費用全免。政府亦已公布於9月1日開始，進行普及社區檢測計劃。

發言人強調，在政府安排的檢測中，所有個人資料，包括檢測樣本與檢測結果，皆不會傳送至境外，工作流程亦不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。

條例指如無醫生轉介 醫務化驗師不可進行相關化驗

根據《預防及控制疾病規例》，任何醫生有理由懷疑新冠肺炎個案存在，須立即通知衞生署署長。此外，進行新冠肺炎病毒檢測之化驗所，須把呈陽性的樣本及個人資料送交衞生署公共衞生化驗服務處進行核實，以確保患者可盡快接受隔離及適切治療，及展開流行病學追蹤。

而根據《醫務化驗師 (註冊及紀律處分程序) 規例》，化驗師均不得在未有來自註冊醫生、牙醫或獸醫的轉介情況下，進行為醫務診斷或治療的任何化驗。