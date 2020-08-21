全民檢測｜張竹君：有助找隱形患者　公眾參與是好事

政府將在9月1日起推行全民檢測計劃，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，社區中有一定數量的隱形患者，因此每天才會有無源頭的個案，相信全民檢測有助找出這批隱形患者；至於全民檢測能有多大成效，她認為需視乎實際推行情況，現時未能判斷能否有助截斷傳播鏈。 她又指，本港疫情正緩慢回落，而政府修訂第599D章，是為了於確診個案眾多時，能有更多人有權力協助追蹤工作。

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指社區仍有隱形患者

張竹君指，社區中有一定數量的隱形患者，因此每天才會有無源頭的個案，而且這批無源頭的確診者，部分並非高危人士，包括不常外出的退休人士，她認為高危群組檢測或未能找到這批人，相信全民檢測對防疫有幫助，盡快找到這批人士安排治療，並將他們的密切接觸者送往檢疫，減低社區風險，若公眾參與是好事。

被問到全民檢測有多少人參與才有成效，她指希望盡量找到更多隱形患者，但最後能否成功，就需視乎推行情況，現時未能判斷能否有助截斷傳播鏈。至於部分人，包括6歲以下兒童不適合參與計劃，張竹君認為，有實際原因令他們難以參與，呼籲這類人士若有病徵，應盡快看醫生。

I think it's good for public to take the test. 張竹君

張竹君認為，社區中有一定數量的隱形患者，因此每天才會有無源頭的個案，相信全民檢測有助找出這批隱形患者。 （余俊亮攝）

單日增27宗 指反映疫情正緩慢回落

今天單日增27宗確診，數字較上周為低，張竹君認為與前天颱風襲港無關，反映疫情正緩慢回落，但強調數字一直「上上落落」。

她又指，政府修訂第599D章，是為了增加彈性，若確診個案眾多，能有更多人有權力協助追蹤工作，「前一輪多（個案），百幾人（確診），除咗護士同事，有牙科醫生做個案追蹤，未來有其他公職人員，希望佢地有個權力咁解。」

醫‌院‌管‌理‌局‌總‌行‌政‌經‌理‌（質‌素‌及‌標‌準）‌劉‌家‌獻‌ ‌則指，醫管局會支持及促進全民檢測計劃，當有人確診時，會按其年齡及病情分類入院或亞博社區治療設施。被問到設施是否充足，他就指醫院內一、二線病床有1700張病床，鯉魚門、亞博一號展館的社區設施有800多張病床，亞博二號展館也有400多張病床準備就緒。若在全民檢測中找到確診者，醫管局會盡力安排確診者入不同設施，如屬18至60歲人士，會先安排入亞博。