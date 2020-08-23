立法會延任｜梁繼昌：民調具誤差　未必適宜作去留唯一依據

民主派立法會議員是否接受延任的問題，近日引起關注。會計界立法會議員梁繼昌在港台節目《給香港的信》中表示，明白到民意授權的重要性，也知道有論者質疑未來一年議會的合法性，但指民主派一向都在有限的空間內作盡可能的抗爭。他又擔心，民調受限於時間、資源和誤差等因素，是否適合單純按照民調決定最終去留。他又反思指，延任立法會若不合合法，2021年、2025年及以後的選舉是否都不應參與。

民主派立法會議員去留問題近日成為焦點。（資料圖片）

梁繼昌指，自新冠肺炎疫情爆發以來，香港變得再不一樣，經濟活動停滯，失業情況惡化，香港被捲入中美兩個大國的糾紛之中，港區國安法實施後，投資者信心進一步被削弱；新形勢之下，新聞自由和資訊自由流動，這兩個對公平營商環境及企業管治十分重要的元素，都受到一定的窒礙。

延任若不合法 2021年、2025年及以後的選舉是否都不應參與

有關立法會延任後應否杯葛的問題，近日纏繞民主派內部。梁繼昌表示，留意到不少人質疑延任議會的合法性，不過他提到，若論不合法，過去一年已發生多次被視為「不合法」的事件，如選前DQ包括他在內的12名民主派參選人、立法會主席梁君彥指定保險界陳健波主持內會主席選舉，不過民主派都會在不合理的制度內盡用空間抗爭。他反問，如果現屆議會延任一年不合法，那2021年、2025年這些原本應沒有立法會選舉的年份，舉行選舉是否都會變得不合法，而按照這個邏輯，是否以後的選舉都不應該參與。

梁繼昌指，明白到民意授權的重要性，坊間提出的民調確實是其中一個改善問題的方法，不過他擔心民調可能會有取樣上的誤差，時間和資源也終究有限，因此很難單單依靠民調定最終路向，去留終歸是一個政治決定。他引述一項會計界內的調查，得知有52.4%會計界選民支持自己延任一年，42.4%選民反對，他形容結果非常接近，會視此調查為一個重要參考，經仔細分析和評估後再作最終決定。

過去8年議會生涯 一些議題取得比預期大成果

回顧過去8年議會生涯，梁繼昌表示一直關注稅收、公共財政、環境政策、企業管治和人權等議題。他指，作為一名專業人士，儘管議會存在嚴重的局限，但一些議題上取得比預期更大的成果，是原先沒有想到的。