立法會延任︳民主黨：以民調定去留　服膺學者結論絕不干預

人大常委會早前決定讓現屆立法會延任一年，民主派議員早前開會後，大部分傾向留任，惟未有最終定案。民主黨昨晚開會討論，今早（20日）宣布，將按科學化的民調決定去留，在9月30日任期結束前得出結果。 民主黨主席胡志偉表示，他們認為去留問題應透過有公信力的民調、全港取樣，該黨將按相應結論作為判斷去留基礎，讓市民參與。 該黨議員林卓廷補充，民主派內就去留問題意向不一，但「最大公因數」都是希望以民調方式讓市民參與，認為是重新獲得民意授權必經的程序。他強調，民主黨絕不干預問卷設計待程序，又認為有必要先舉辦至少一場辯論，讓去留雙方詳述利弊，之後盡快舉行民調，令市民在充分了解後作出決定。

服膺學者結論絕不干預

林卓廷強調，他們將找有公信力、獨立、專業的民調機構，會服膺於學者、專家就民調作的結論決定去留，民主黨不會參與民調的問卷設計，絕不作任何干預。至於為何需要辯論，林卓角指，今次抉擇影響全港700萬市民，希望大家共同參與，並在有所理解下作出結論。

林卓廷指，今次去留的議題對港人重要，去留都不可讓民主黨自己作決定，而作為議員，如果未來一年無法取得市民授權，由議員自行決定去留，將無法做好工作。他又指，去留問題是近日民主派內爭議之來源，令得來不易的團結出現裂痕，認為現在要以最團結的力量對抗中共打壓，已沒有空間讓裂痕繼續擴展，必須重拾團結，「兄弟爬山，各自努力」。他希望透過至少一場辯論，讓雙方說出理據、參與民調，最後一起承擔後果。

民主派現時在立法會內，若再失去3個議席，即失去所有否決權。被問到如果留下的議員如不足以保留否決權，留下還有何意義時，胡志偉指，派內會一直探討，盡力尋找共識，會隨最新的訊息作決定，相信有人會考慮其支持面的看法，亦可參考民主黨的民調。



胡志偉：選擇公信力民調 免意見只在某光譜層面

至於為何不選擇其他方式收集民意，胡志偉指，民主派內每個政治組織，都有其各自決定去留的意見，但共識是要有民意授權，而他們認為決定既然牽涉全港利益，不可只在某個光譜的層面。他續指，現時坊間有很多不同的民意收集方式，但正如香港民研副總裁鍾劍華所言，「我們的香港人」之類的網上民調偏差較大，只能作為參考性調查，所以決定去留的重要題目，需要有決定性的調查，因此決定由具公信力民調決定。

涂謹申強調，本來認為議會與坊間的工作應內外配合，如果不留在議會，還可參與甚麼工作，料公民社會可好好討論。林卓廷補充指，過去一年他們在議會抗爭的工作有目共睹，例如涂謹申在委員會主席選舉等工作，又指不少立法會議員因為參與社會運動被控告。

胡志偉最後指，不論最終去留結果如何，承擔政治責任是每一個政治人物的責任，但他們要相信市民大眾，不希望因為作決定的兩難，令作決定時造成不同的拉扯。