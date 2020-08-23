黃之鋒山頂放狗疑遭跟蹤、粗口辱罵　批遭「瘋狂滋擾」

前香港眾志秘書長黃之鋒今日(23日)與朋友到山頂公園放狗「叉電」，惟期間遭多名大媽、大叔尾隨及持續以手機拍攝，黃不勝其擾質問對方是否記者，反遭對方不斷辱罵，當中夾雜粗口，又指黃同行女性朋友是「鷄」，而黃之鋒則怒斥有關行為「無品」、「低質」。 黃之鋒期間進行反拍，並把短片放上社交平台，截至黃昏，該短片已有近10萬人觀看。他又留言指，在灣仔駕車上山時，已發現後面有一輛中港車牌的七人車跟隨，形容這是「沒完沒了的滋擾行徑」。

黃之鋒稱，到達山頂公園後，有一名中年婦人拍攝其泊車情況，直至下車後，更有五人同行跟隨，不斷向他說大量侮辱性語句。（黃之鋒facebook）

片段顯示，一名中年女士手持電話向他拍攝，旁邊亦有其他人舉拍攝，並不斷稱黃之鋒「搞亂香港」。黃之鋒怒斥數人一直跟蹤他至山頂，涉嫌非法滋擾，「今日嚟到山頂唔係同你開城市論壇，你要開城市論壇唔該去維園。」惟眾人未有理會，反指「咩非法滋擾，慳啲啦」，黃之鋒反駁他們「無品」、「低質」，「你話去立法會開會就話啫，星期日去山頂放吓狗都唔俾。」數人仍不斷向黃之鋒指「香港唔ｘ歡迎你」、「走啦，漢奸」、「賣國賊」、「你係咪中國人呀」；還指着黃之鋒同行的女性朋友說是「你係鷄」。

黃之鋒稱，一名中年女士手持電話向他拍攝，並不斷稱他「搞亂香港」、「漢奸」。（黃之鋒facebook）

黃之鋒事後表示，雖不斷詢問他們是否記者，惟他們否認，激動地問是否要打他們，「這種明顯挑釁的行為，只是希望激起我的情緒引起衝突，我才不會中計」。黃之鋒強調，瘋狂跟蹤已是小事，問題在於嚴重滋擾，「誇張得連到公園放狗也要這樣瘋狂滋擾，過去也沒有試過這種狀況出現。」

最後黃之鋒批評，這些沒完沒了的滋擾行徑是相當低劣，「到底作為香港民主派的政治人物，每天每周每月要飽受多少這種國家機器或來歷不明的跟蹤吊尾？」