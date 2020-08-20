逃犯條例〡黃之鋒引述蘋果電腦員工指被政治審查　消息：並不屬實

反修例示威隨疫情及國安法日漸息微，前香港眾志黃之鋒今日（20日）稱，他收到蘋果電腦門市店舖的員工投訴，指該公司就員工的口罩款式和員工證圖案作政治審查，包括禁止員工帶上黃色或附有香港字樣的口罩。黃之鋒促請香港的蘋果電腦公司方面盡快交待，又指情況若持續，將引來國際傳媒關注。 不過，據了解蘋果電腦並無對員工提出相關要求。有知情人士指，蘋果電腦的店內依然有員工佩戴黃色口罩，衣着方面亦沒有與政治相關的限制，只是要求員工除了作為制服的藍色T恤外，在褲子及鞋不要有過多大型圖案、標語即可，即使有不符合者亦只會作禮貌建議。

黃之鋒在facebook的帖文稱，他早前收到員工投訴，表示強烈不滿公司就員工的衣着、口罩等政治審查。（黃之鋒facebook）

黃之鋒在facebook的帖文稱，他早前收到員工投訴，表示強烈不滿公司就員工的衣着、口罩等政治審查，又引述指，曾有經理明言掛頸員工證（lanyard）的卡通肖像（memoji），絕不可以選擇任何黃色和黑色款式的衣物，更以僱員合約要脅更改肖像設計。

黃之鋒批評指，蘋果電腦作為美資跨國企業，為求迎合少數大陸員工與顧客，處處進行政治審查，抱持有色眼鏡對待員工，實在相當過份。

有知情者透露，蘋果電腦的店內現時仍有員工配戴黃色、黑色的口罩，而掛頸員工證（lanyard）的卡通肖像（memoji）上，惟一的指引就是不應配戴口罩，但原因是該卡通肖像本來就是為了代替真人笑容，讓顧客增添親切感而設。

知情人士又指，黃之鋒的帖文提到經理會以解僱為條件，要脅更改肖像的設計，該人士形容解僱員工並非蘋果電腦的公司文化，即使設計上需要改動，亦只會作禮貌建議。