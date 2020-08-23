譚得志派口罩嗌「五大訴求」　警舉紫旗指或違國安法

人民力量副主席譚得志今天（23日）再引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），於九龍灣港鐵站外舉行健康講座，並派發口罩。警方到場拉起封鎖線，期間譚得志及支持者高叫「五大訴求，缺一不可」，警方即舉起紫旗，稱譚德志或違反《港區國安法》，又指口罩上貼紙的口號，或違顛覆國家政權及分裂國家。 經一輪糾纏後，譚德志及數名同行義工被指違反「限聚令」，被警方票控二千元告票。

譚得志今天在九龍灣港鐵站舉行健康講座，根據譚的Facebook直播片段，他與在場的支持者曾高叫「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」口號。

約五分鐘後，十數名警員到場並拉起封鎖線，此時譚得志及支持者在警員面前高叫「五大訴求，缺一不可」。警方隨即舉起紫旗，稱譚德志或違反《港區國安法》，又指口罩上貼紙的口號，或違顛覆國家政權及分裂國家。

據現場所見，譚德志派發的口罩貼上一張貼紙，貼紙上以較大字體寫上「絕地還拖，抗疫抗爭」口號，貼紙左上角則以較細的字體寫上「五一」和「光時」口號。

經過一翻糾纏後，譚得志及數名同行義工被警方指違反「限聚令」，並被作出告控。其後警方登上警車離開現場，大批市民則高叫「光時」、「五一」、「黑警死全家」等口號。

警方登上警車離開現場，大批市民則高叫「光時」、「五一」、「黑警死全家」等口號。（譚得志facebook））

十數名警員到場並拉起封鎖線。（譚得志facebook）