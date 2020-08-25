林鄭月娥：施政報告不再有太多動用公共財政新措施　須增治安防備

新一份《施政報告》10月14日公布，正展開公眾諮詢，特首林鄭月娥今早（25日）出席行會前表示，現時不能透露《施政報告》內容，但指香港的公共財政已出現非常嚴峻情況，而在她上任以來，已大量投資在教育、福利、長者退休、醫療各方面，所以她現在要管理大家的期望，在新一份施政報告中，將不會再有很多動用公共財政的新措施。

林鄭表示，現時不能透露新一份施政報告的內容，但指出香港的公共財政已出現非常嚴峻情況，所以她現在要管理大家的期望，在新一份施政報告中，將不會再有很多動用公共財政的新措施。（余俊亮攝）

林鄭昨日聯同政務司司長張建宗、運輸及房屋局局長陳帆等出席首場諮詢會，聽取航空、航運和物流業界持份者對《施政報告》的意見。

她指出，以主題為形式的諮詢會往年較多，但今年因疫情關係，減至約12至13場諮詢會，並首次以網上視像會議形式進行，她預先感謝各持分者的參與。林鄭又指，經過疫情及過去一年的動亂後，政府是時候檢視及加強香港的防備，不論是在治安、經濟及公共衛生上，讓香港能更有能力應對日後出現的挑戰。

被問到會否聆聽年輕人及示威者的聲音，她回應歡迎任何人士在公眾諮詢中轉達意見，她會親自閱讀。