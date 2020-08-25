中大學生會新生家書指二號橋一役擋水炮衛校園　警方批指黑為白

中大學生會幹事會臨時行政委員會早前在facebook撰寫「家書」，其中提到去年11月中大二號橋發生警方與示威者衝突一事，形容中大風景依舊，因為有中大人及港人當時「以肉身抵擋子彈水炮，誓死保衛校園」。 警方發言人今日(25日)回應指，當日有「暴徒」從中文大學二號橋將雜物、磚頭和汽油彈擲落吐露港公路，有人射箭，嚴重危害公共安全，強調警方到場，是為了確保主要幹道暢通及道路使用者的安全，形容幹事會指黑為白，縱容、美化及浪漫化有關行為，令人遺憾。

+ 3 + 2

警方發言人指，中文大學學生會幹事會對於校園內由「暴徒」一手造成的嚴重破壞不但沒有認清事實，反而指黑為白。發言人強調，違法就是違法，警方必嚴正執法，希望學生在推動社會發展時，遵守法治底線，不要參與暴力違法行為，同時要認清事實，做個奉公守法的好市民。

今年8月13日由中大學生會幹事會撰寫的家書指，「今天中大校園風景秀麗依舊，是因為去年十一月有一眾中大人及香港人以肉身抵擋子彈水炮，誓死保衛校園」，又指中大校園仍保有學術自由之風，是無數先賢及教授在體制內外寸土不讓，不因強權打壓而自我噤聲，而「暴大人」之名響遍香港，是由數以百計被捕或受傷的中大義士，以血汗及青春換來，呼籲新生好好珍惜。

「家書」又提到，「中大人」的身份之所以值得自豪，不只是因為大學排名或是學術成就，而是過去無數中大人一直以熱誠與忠耿守護中大。學生會形容，中大人向來於香港的民主運動上從不缺席，提到民主女神像曾由數千名中大師生和港人在重重波折下護送至中大，去年中大迎新日發起全民戴頭盔行動，以及迎新營四院會師期間，數百學生連同其他新生特意回校，控訴政權與警暴等活動。