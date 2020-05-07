中大二號橋衝突｜兩中大生與另兩人同被控暴動　案件將轉區院審

香港中文大學二號橋一帶去年11月爆發衝突，反修例運動示威者與警方對峙多天。4名於同月12日被捕的學生，日前被控一項暴動罪，其中兩人就讀中大。當中亦有被告因涉戴上防毒面具及疑攜有鐳射筆，而被控違反禁蒙面法、在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今午（7日）於沙田裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至本月29日再訊，以待控方準備轉介區域法院的文件，眾被告獲准以5千至1萬元保釋。

四被告中兩人是中大學生

3男1女被告：中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊晧（24歲）、IVE學生張俊浩（18歲）及中大女生鄧希雯（23歲）。他們同被控於去年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，與黃亭陶及其他人參與暴動。據悉，黃亭陶為中大女學生，早前獲批警署保釋，但其後沒有報到。

3名被告並戴有防毒面具

其中，陳、張、鄧各自被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪。控罪指，陳與鄧同日同地使用一副護目鏡，及一個連有兩個濾罐的防毒面具，而張則使用一副護目鏡及一個連有一個濾罐的防毒面具。張再另外被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日同地攜有一個能發出鐳射光束的裝置。

眾被告獲准以5千至1萬元保釋，期間不可離港，並須交出旅遊證件、每周往警署報到兩至三次，及須居於報稱地址。

案件編號：STCC1014/2020