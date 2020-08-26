監警會報告指林卓廷7.21打鬥後到場　謝偉銓：不敢擔保有全部資料

去年元朗721事中遇襲及有份報警的民主黨立法會議員林卓廷，今（26日）被警方以涉及參與暴動罪拘捕。惟監警會在5月就721事件發表長達122頁報告，當中涉及林卓廷的內容指出林在打鬥發生後始到場，其間有被白衣人打傷。
對於警方的拘捕行動不符合監警會報告描述的情況，監警會副主席謝偉銓表示，警方對某人採取行動是根據警方掌握的資料，行動後亦有程序要跟進，不代表某人必然要犯上刑責，最終要交由法庭決定。
謝偉銓表示，監警會無調查權，只能呼籲外界主動提供的資料寫報告，「我們用了兩、三個月呼籲外界提供資料，是否每個人都會聽從呼籲，我們真的不清楚。」他稱，不敢擔保搜集到全部資料，「或者警方有些資料不方便給我們，也是有可能。」
↓↓↓監警會報告第十章，「2019年7月21日(星期日) 元朗事件」中涉及林卓廷的內容↓↓↓
警方亦接獲一名立法會議員及三名區議員的訊息，指白衣人在元朗聚集，並指白衣人有意圖襲擊黑衣人。
晚上10時40分，元朗站內有約四名白衣人手持繫上示威標語的木棍，追趕一名身穿黑衣的女子……打鬥持續約兩分鐘，晚上10時43分，該批白衣人離開元朗站。
晚上10時44分，一名立法會議員到達元朗站的付費區。當時，約有100名黑衣人在付費區聚集。根據其後的新聞報道指，這些黑衣人剛參與完港島區的遊行。當該名立法會議員到達元朗站時，便在Facebook開始進行直播，從他的Facebook影片中可見他接觸黑衣人，並詢問有關晚上10時40分發生的襲擊事件，付費區的地上可以看到血跡和破爛的木棍，有可能與晚上10時40分發生的襲擊有關。
（晚上10時48分）白衣人沒有越過閘機，只是留在大堂的非付費區，不時隔着玻璃圍欄和閘機，與付費區內的黑衣人口角，部分黑衣人戴著頭盔、手持雨傘，雙方互相投擲膠水樽和其他雜物，黑衣人打開雨傘自衛。該名立法會議員敦促付費區內的黑衣人遠離玻璃圍欄，與白衣人保持距離，他同時告訴非付費區的白衣人不要越過閘機，他亦告訴身處付費區內的黑衣人，以手機拍下白衣人的容貌。
晚上10時54分，付費區有黑衣人開始高呼「香港人，加油！」。晚上10時56分，該名立法會議員向白衣人表示警方即將前來拘捕他們，叫他們有膽量的話就不要離開，黑衣人開始高呼「黑社會！唔好走！」
晚上11時02分，白衣人跳過閘機進入付費區。該名立法會議員和黑衣人立即衝上樓梯前往月台，並進入列車車廂以躲避白衣人。當時列車仍然停靠月台，並未駛離元朗站。據港鐵表示，由於列車無法關上車門，因此無法駛離元朗站。
晚上11時04分，該名立法會議員拿著雨傘與一些身份不明的人士步出列車車廂走向樓梯。在樓梯上，一名身穿黑色上衣的女子正在與站在樓梯底的一群白衣人口角。該名立法會議員與兩名身份不明的人士催促該名女子走上月台。該名女子於是走上樓梯，跟隨他們進入列車車廂。
約晚上11時09分，部分白衣人折返列車車廂，襲擊該名立法會議員後迅速離去。當時，列車車門曾數度嘗試關上但不成功，月台上有白衣人趁列車車門打開之際多次衝入車廂襲擊車內人士。
↓↓《香港01》製作721當晚事件時序↓↓