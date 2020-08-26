監警會報告指林卓廷7.21打鬥後到場　謝偉銓：不敢擔保有全部資料

去年元朗721事中遇襲及有份報警的民主黨立法會議員林卓廷，今（26日）被警方以涉及參與暴動罪拘捕。惟監警會在5月就721事件發表長達122頁報告，當中涉及林卓廷的內容指出林在打鬥發生後始到場，其間有被白衣人打傷。

對於警方的拘捕行動不符合監警會報告描述的情況，監警會副主席謝偉銓表示，警方對某人採取行動是根據警方掌握的資料，行動後亦有程序要跟進，不代表某人必然要犯上刑責，最終要交由法庭決定。

謝偉銓表示，監警會無調查權，只能呼籲外界主動提供的資料寫報告，「我們用了兩、三個月呼籲外界提供資料，是否每個人都會聽從呼籲，我們真的不清楚。」他稱，不敢擔保搜集到全部資料，「或者警方有些資料不方便給我們，也是有可能。」