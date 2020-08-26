林卓廷、許智峯被捕　民主派批「執法者目中無法」　許：顛倒黑白

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯清晨遭警方拘捕，指他們去年7月6日於屯門公園事件中涉企圖妨礙司法公正、不誠實意圖取用電腦及刑事毁壞；當中林卓廷被指7.21涉及暴動罪。 民主派發聲明表示，對子虛烏的指控感錯愕，稱林卓廷由受害者變被告令人震驚，譴責執法者「目中無法、顛倒黑白是非」、「赤裸地透過警權侮辱及威嚇民意代表」。民主派又指，議員到事發現場監察公權使用是天職，「但如今進一步成為罪名，世道沉淪令人痛心。」 許智峯發亦在聲明指，當日履行議員職責調停糾紛，卻成為被告，「正是警方濫捕濫告、顛倒黑白的例子，極之可恥」。他稱不會因懼怕強權打壓，會繼續爭取公義。

在721事件中，林卓廷在元朗西鐵站被白衣人圍毆，嘴角流血及身體多處受傷。（民主黨fb專頁圖片）

民主派的聲明表示，林卓廷當日在網上直播白衣人襲擊市民等證據，更有不少報道還原當晚經過，惟距離至今超過一年，警方不但執法不力，更將原告變成被告，「警方濫權打壓赤裸如此，反映當局絲毫無意為反送中犯下的錯誤、以及將運動以來的警暴問題撥亂反正，更無意修補社會對立撕裂。」

民主派稱，「強權的濫捕迫害無助解開香港困局」，呼籲當權者改轅易轍，亦希望市民切勿灰心冷淡。

許智峯則指，警方今早拘捕多人，反映政府繼續以政治檢控，打壓港人爭取公義及行使公民權利。他說，會繼續監察警方行為，以及私人檢控追究相關事件。

對於警察公共關係科一度指許智峯涉去年721事件被控暴動，許智峯對此表遺憾，強調警方處理拘捕行動時理應十分嚴謹，「犯這種低級錯誤實粗疏可笑」，認為他們應作檢討。