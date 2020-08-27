立法會延任後首開會　張建宗周五率9局長出席內會討論抗疫工作

立法會內務委員會將於明日（28日）召開特別會議，就政府整體抗疫工作的最新情況和相應措施，與政務司司長張建宗及相關官員會晤。政府早前刊憲撤銷中止第六屆立法會會期的決定，讓第六屆立法會盡早恢復運作，明日的內會是全國人大常委會決定本屆立法會延任一年後，首次正式會議，民主派表明會出席會議。 根據政府提交立法會的最新文件顯示，明日出席內會的官員陣容鼎盛，張建宗將率領9名局長出席會議，衞生署署長陳漢儀及醫院管理局行政總裁高拔陞亦會出席。

根據政府提交立法會的最新文件顯示，張建宗將率領9名局長出席出席內會會議，衞生署署長陳漢儀及醫院管理局行政總裁高拔陞亦會出席。

根據立法會文件，明日舉行的內會只有一項議程，就是討論政府整體抗疫工作的最新情況和相應措施。出席官員包括張建宗、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、發展局局長黃偉綸、教育局局長楊潤雄、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恒、民政事務局局長徐英偉及財經事務及庫務局局長許正宇。

政府早前向議員提交的文件中指，「港康碼」技術開發已經完成，惟鑑於本港7月中旬爆發第三波疫情，會與廣東省及澳門商討，以期在本港疫情穩定後落實先導計劃。文件重申，「港康碼」為便利跨境往來而開發，政府並無計劃讓市民透過健康碼系統豁免部分社交距離要求，或在特定時段自由出入特定場地。

就普及社區檢測計劃，政府文件表示，當中所有個人資料會儲存於政府雲端系統內，並只供衞生署、相關政策局及部門作疾病防控用途。參與計劃的化驗室及物流公司不會取得提供樣本人士的個人資料。此外，所有在普及社區檢測計劃下的檢測均只會在香港進行， 檢測樣本或個人資料不會送出香港以外。