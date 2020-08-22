健康碼｜內會28日特別會議　政府文件重申無意用於出入特定場所

立法會內委會將於本月28日召開特別會議，就政府整體抗疫工作的最新情況和相應措施，與政務司司長張建宗及相關官員會晤。政府當局今日（22日）向議員提供相關文件，當中提及「港康碼」技術開發已經完成，惟鑑於本港7月中旬爆發第三波疫情，會與廣東省及澳門商討，以期在本港疫情穩定後落實先導計劃。文件重申，「港康碼」為便利跨境往來而開發，政府並無計劃讓市民透過健康碼系統豁免部分社交距離要求，或在特定時段自由出入特定場地。

普及社區檢測計劃將於9月1日開始。（資料圖片）

根據立法會文件，政府表示會繼續與目標海外經濟體探討如何逐步恢復跨境往來，當中最重要的是如何在逐步放寬入境人流的同時，控制人流增加所帶來的潛在風險，並持續審視相關地區的疫情和抗疫工作，整體目標是平衡經濟考慮和控制疫情的需要。政府強調，有關的討論會以科學為基礎，操作便利可行為目標，並有合適的衞生監控和協定，政府已成立跨部門小組與相關經濟體討論有關安排。

就普及社區檢測計劃，政府文件表示，當中所有個人資料會儲存於政府雲端系統內，並只供衞生署、相關政策局及部門作疾病防控用途。參與計劃的化驗室及物流公司不會取得提供樣本人士的個人資料。此外，所有在普及社區檢測計劃下的檢測均只會在香港進行， 檢測樣本或個人資料不會送出香港以外。