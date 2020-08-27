直腸癌4期古思堯轉出ICU　「阿牛」曾健成：佢做咗8個鐘手術

今年71歲的社民連成員古思堯，6月底向傳媒披露患上直腸腺癌第4期，並已經擴散。古思堯在7月中被捕，7月底獲准保釋就醫。 別名「阿牛」的社民連成員曾健成向《香港01》證實，古思堯已經做完手術，今早（27日）由深切治療病房（ICU）轉到普通病房留醫。

6月透露患癌 已擴散至淋巴系統

古思堯6月向傳媒透露患上直腸腺癌第4期，癌細胞擴散到肝臟、前列腺和淋巴系統，醫生敦促他早日治療。

及後在7月15日，黨創黨主席李柱銘、前立法會議員吳靄儀等15人，因去年8月至10日涉嫌煽惑、組織或參與非法集結，在西九龍裁判法院提堂，古思堯亦有到場聲援。

在法庭外，古思堯舉起一面倒轉的中國國旗，並在上面寫上「白色恐怖」、「法西斯恐怖」等字眼，被即場以涉嫌侮辱國旗罪拘捕。

法庭最初拒絕古思堯保釋申請，及後批准他保釋出外就醫。

曾健成透露，古思堯做了8小時手術，今早已經由深切治療部轉往普通病房留醫。由於曾健成尚未到醫院探望，暫未能得知手術詳情。

大腸癌是本港常見的癌症，可發生在結腸或接近肛門的直腸部份，早期的治愈率較高，但如病情惡化至第3、4期，癌細胞擴散，治療就較為複雜，可能需要在手術之外再進行電療及化療。

港府的「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的人士進行檢查，及早發現並切除大腸瘜肉，相關資訊可瀏覽網頁。