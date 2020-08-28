721事件｜陳天柱質疑記者專業　楊健興憂警方評論影響公眾觀感

記協昨（27日）去信警務處處長鄧炳強，指新界北總區刑事總部高級警司陳天柱前日（26日）見記者時，無理批評傳媒報道手法，並質疑及阻嚇記者提問，言行罔顧事實及企圖扼殺新聞自由，對此表示極度遺憾，促請警方停止污衊傳媒及新聞工作者，並希望警方管理層留意警務人員的情緒。 記協主席楊健興認為陳天柱質疑記者專業，擔心會影響公眾對傳媒的觀感，誤以為傳媒是偏幫示威者，故必須去信澄清及表達看法。他又指，過去有例子顯示警方評論對媒體不公平，而一些前線警員的情緒及態度，讓人感覺到他們對傳媒採敵視態度，楊健興認為做法並無需要。

若警方認為傳媒偏頗 為何會在記者會上使用片段

對於陳天柱批評去年7月21日晚的傳媒報導中，只拍攝單方面情況，楊健興在港台節目上反問，若警方認為傳媒偏頗，為何會在記者會上使用當晚由傳媒拍攝的片段？他坦言，難以保證所有媒體都能做到全面報導，而每間公司都有其取向，但強調記者到達現場後會盡量拍攝現場情況。

對於警方以「穿反光衣的女士」形容當晚在元朗站採訪的網媒記者，並指她激化事件，楊健興擔心有關說法會影響公眾對媒體的公信，強調只要市民翻看當日的直播片段，已能判斷事實。