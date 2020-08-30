政壇諸事町︳民建聯一樣無面畀　立法會競選車沙田違泊被鎖　

有「鎖車城」稱號的沙田第一城的屋苑範圍內，全部馬路都是私家路，但由於屋苑沒有閘口直通「公家」馬路，屋苑內不時出現違泊，物業管理公司因而安排專門對付違泊車輛的「鎖車隊」，而他們今日（30日）最新的捕獲對象，就是民建聯立法會議員葛珮帆、李慧琼的競選宣傳貨車。

公民黨的第一城區議員黃文萱今日下午在facebook上載照片，圖中見到一架車身印有葛珮帆及李慧琼字樣的貨車，不過兩日的樣貌被「emoji」所覆蓋，而車上亦印有相信是原定用於競選立法會選舉的廣告字句，而貨車的前方的車輪上，裝上了臨時的固定器及以「鎖頭」鎖住。而在留言區，亦有其他網民在留言中附有其他角度的照片，當中清晰見到葛珮帆及李慧琼的「大頭照」。

黃文萱在圖中配上文字「禮義廉喺一城違泊與『蔗』民同罪」，當中「庶」字被刻意換為「蔗」字，她又戲稱沙田第一城為「第一鎖車城」，又指「鎖車義無反顧」。

沙田第一城向來被戲謔為「鎖車城」，去年曾有車主疑因不滿愛車被鎖，於是先後駕駛另外兩輛車堵路，當時事件擾攘了近兩小時才完結。關於第一城鎖車，城中有不少「都市傳說」，包括有傳言指管理公司視鎖車為其中一種的收入來源，時任第一城委員會主席黃嘉榮曾否認，稱鎖車只是為打擊違泊，而鎖車速度快，是因鎖車公司有足夠資源，會於屋苑內定期巡邏。