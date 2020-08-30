湯漢函神職人員囑勿談政見　神父今講道：香港只像另一個內地城市

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機日前向所有神職人員發家書，指神父講道時不是發表個人觀點，「含沙射影或煽動仇恨及引致社會動盪的誹謗和冒犯性言論」，有違基督徒精神，在講道中出現「絕不適當」，希望神職人員能恰當地擔當講道者的角色。 天主教香港教區今早（30日）進行網上彌撒講道，韋格光神父談及政治內容，指曾夢想1997年香港回歸中國後，會正面影響內地，中國像香港一樣享有更多自由、民主及人權，但明顯地這個夢想不能實現，相反香港現在只像一個中央管治之下的內地城市。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機。（資料圖片）

湯漢在《與全體為教區服務的司鐸與執事共勉》為題的家書中，提到講道是敬拜的行為，目的不是傳達講道者個人觀點，例如對某社會或政治議題的見解，而是傳達天主的信息，講道時提及或略為分析當前社會問題是必要的，牧者要為正義與和平發聲，但「含沙射影或煽動仇恨及引致社會動盪的誹謗和冒犯性言論，有違基督徒精神」，在講道中出現「絕不適當」。

此外，香港天主教正義和平委員會（正委）早前發起眾籌，原訂9月6日在《蘋果日報》刊登廣告，為香港頒布國家安法後的民主發展祈禱。正委昨（29日）在Facebook表示，教區雖然支持信友為香港祈禱的善舉，但不贊成他們採用的籌款方式及擬刊登的禱文內容，因此須終止原定的籌款計劃。