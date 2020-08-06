港版國安法｜天主教教區去信轄下中小學　促教學生正確認識新法例

教育局常任秘書長楊何蓓茵上月初去信辦學團體，提醒《港區國安法》、《國歌條例》等已實施，希望家校攜手勸誡學生切勿參與違法行動。 天主教香港教區教育事務主教代表劉超賢周二（4日）亦向全港天主教中小學校監、校長發信，提及天主教學校的辦學團體是教育局的長期伙伴，學校應扮演正面角色，建議由新學年起促使學生正確認識《港區國安法》及《國歌法》，培育學生對國民身份認同的正確觀念。

教區教育事務主教代表：防範校園政治化

劉超賢在信中提出多項9月新學年需關注的事項，包括校內常備政策，足以防範校園政治化，不讓校園成為任何人單方面宣傳政治信息，或表達政治立場或訴求的場所，倘發現學校的名義遭人利用，應立即公開澄清，以正視聽。

他指出，要促使學生正確認識《港區國安法》及《國歌條例》，提高他們對國家安全和守法的意識，認識和尊重國旗、國徽及國歌，以及依循天主教的社會訓導，培育他們對國民身份認同的正確觀念。

此外，他又建議學校管理層應具備常設機制，有效監察校內教師及活動導師選用或自行編訂的教學或培訓材料、課業、試卷及圖書等。他最後在信中寫到，校監及校長應按各自的校情，正面回應教育局常任秘書長楊何蓓茵的建議，發函請家長理解及配合復課後各校特別關注的措施和事項。