林鄭：香港無三權分立　三機關互相制衡、配合　經特首向中央負責

教育局局長楊潤雄昨（31日）在記者會上，回應通識書刪「三權分立」的問題時稱，香港回歸前都沒有「三權分立」。特首林鄭月娥今（1日）回應指，香港沒有「三權分立」，行政、立法和司法機關是互相制衡和配合，最終三個機關都要透過政長官向中央政府負責。 林鄭又指，完全支持楊潤雄的說法，亦完全支持局方的通識科教材諮詢服務。她強調，香港的憲制秩序情況不能含糊，教育局說清楚是值得認同和讚賞。

林鄭指，完全支持楊潤雄的說法，亦完全支持局方的通識科教材諮詢服務。（資料圖片）

指過去可能有人故意誤導

林鄭稱，根據《基本法》，本港享有的是高度自治而非全面自治，享有的行政權、立法權和司法權是來自中央授權。林鄭又指，本港是行政主導架構，行政主導的核心是行政長官，即她既是行政機關的首長，亦是香港特區首長。

她提及，過去出現不清晰情況，有可能是宣傳不足或有人故意誤導，強調現在開始要正本清源、撥亂反正，「正確的說話要有膽說出來」。

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林鄭：三權關係互相配合和制衡

林鄭形容，三權關係是各司其職，希望可以互相配合，亦可以互相制衡。她舉例指，司法機關獨立運作，但資源同時受制約，而立法會亦可否決政府的任命等，但她強調三個機關最後都是透過行政長官向中央負責。