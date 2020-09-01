醫管局員工陣線籲杯葛全民檢測　林鄭逐點反駁：封關口號聽太多

政府今天（1日）展開全民自願參與的「普及社區檢測計劃」，為期7天，全港設141個社區檢測中心為市民採集拭子樣本，以進行病毒檢測。截至昨天（31日）上午，有52萬人報名預約接受檢測。 特首林鄭月娥今早出席行政會議前見記者，她指今早約一萬名市民已接受檢測，包括她本人及司局長，形容流程簡單、方便、安全。她指疫情近日回落至單位數，但代價沉重，包括實際出入境限制、推出限制社交距離措施等，呼籲市民積極參與全民檢測。 她點名批評醫管局員工陣線呼籲杯葛檢測計劃，影響市民參與意欲，促請有關團體「回頭是岸」。林鄭逐點反駁指，香港具體情況不可能做到禁足限制，強調計劃是「願檢盡檢」，並非強制性。

六點回應醫管局員工陣線

林鄭表示，很多醫學界人士，如大眾熟悉的盧寵茂、高永文、政府顧問專家等，都呼籲市民大眾接受檢測，但留意到有部分醫護界人士，如醫管局員工陣線，呼籲社會大眾杯葛檢測。她認為這批人是醫管局人員，其言論始終會多多少少減少市民檢測的信心。她表示，會再一次詳細逐點回應他們的論點，希望他們回頭是岸。

1. 找出隱性病人需封城、居家令配合。林鄭指，這或許不是錯，事實上內地也有相關措施，成效很好。不過香港事實上具體情況不可能做到，過去8個月，政府都不斷希望防疫之餘可以保留市民人身自由，工作和日常出入不受影響，在海外、內地港人，可在僅有關口出入香港。現時疫情相對穩定下來，市民相信更加不會接受禁足令，而檢測工作也不是強制市民參加，而是願檢盡檢。她又引述公務員事務局局長聶德權指，如果日後疫情再爆發，今次檢測先給市民有這個體驗，讓大家知道檢測不會好痛、高風險，找出一個隱性患者，就可以少一個機會爆發。

2. 假陰性會帶來嚴重後果，降低市民警覺性。林鄭指，假陰性、假陽性不是不會發生，但現時4800名確診者，都經過嚴謹反複驗證，衞生防護中心會覆核結果，全部有質素保證，因此認為此說法不成立。如認為市民做一次檢測，就會放鬆防疫工作，相信這是低估市民疫境自律的能力。

3. 引述世衞稱大規模檢測是「浪費金錢、不切實際，不如專注找高風險、有病徵的人士」。林鄭指，政府確實會集中找出有病徵的人士，自7月政府檢測能力提升後，也將檢測擴展至較高風險人士，如安老院舍員工等。現時政府有中央支持下，能夠做亦相信只能做這一次普及社區檢測，事實上也有很多市民想要一次免費檢測服務。這和世衞的工作是沒有衝突。

4. 檢測中心風險很高。林鄭指，中心的清潔安排、風險評估一向有嚴格的管制，會向工作人員提供足夠保護衣、口罩，每個流程都有嚴格的要求。

5. 選址問題。林鄭稱採樣中心要足夠空間，同時要便民，若選址方便根本無法達至及檢測的目的，強調衛生署已表明有關選址不會影響民居。

6.醫管局員工陣提出政府應堵截源頭和加強衛生意識，林鄭稱，任何防疫工作都應該加強衛生意識，「封關既口號已經聽得太多」，強調已由一月聽到現在。她指，現時只開放國際機場和兩個陸路口岸，在8月份只有1200人入境，大部分是香港人，在《基本法》下有出入境自由。

林鄭認為，封關的口號到現在不應該再是一個議題。她提及抗疫八個月，作為行政長官她最保護的是醫管局，在香港缺乏口罩供應時，她親自向中央爭取，讓上海口罩廠提供一定數量口罩給醫管局，強調中央官員和上海領導的協助，讓醫管局有口罩用。她又指，當亞博要改為社區治療設施中心時，缺乏一定數目的床，她連夜由深圳運用400張床，幫助醫管局。

林鄭：我最愛護醫管局

【10:10】林鄭月娥以六點反駁醫管局員工陣線，指檢測中心必須便民，亦不會因檢測而影響附近民居。對於陣線要求「封關」，林鄭月娥稱「封關口號聽得太多」，指目前只開放機場及兩個陸路口岸，每日共只得1,200人入境，大部分是香港居民，例如學生，強調「封關不應該再是議題」。

她之後稱要發表「心底話」，稱「我最愛護醫管局」，她曾向中央爭取為醫管局提供口罩，又指亞博社區治療措施、臨時醫院，所有工作都是為減輕醫管局壓力，最重要是保護公共醫療機構。



【10:09】林鄭月娥表示，今日是大規模普及社區檢測計劃的開始，已經超過一萬名市民接受檢測，而她與其他司局長已經完成檢測，現在由行政無官守議員進行檢測，她強調檢測安全、方便、簡單、快捷，對抗疫有益，對社會有利，希望盡快可回復正常生活。

林鄭感謝6000名醫護人員，不論在檢測中心或採集樣本上，積極參與讓檢測工作展開。她稱，70個政策局和政府部門亦有4000位人員，在各個檢測中心為市民服務。對於昨日確診數字回降至單位數，她形容是得來不易，強調為此付出沉重代價，包括限制入境和市民不能自由作各式各樣活動等。

林鄭再次呼籲市民應積極參與普及社區檢測，在疫情穩定的情況下找出隱形患者，強調有四分一患者屬無病徵。她指，希望社會大眾客觀持平地看待這次檢測，並予以最大支持。

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