林鄭「三權配合」論惹議　本研社翻舊帳：譚惠珠最早提三權分立

教育局局長楊潤雄昨日（8月31日）回應通識科教材為何會刪去三權分立篇幅期間，指香港不論1997年回歸前後「皆沒有三權分立」。特首林鄭月娥今日贊同相關說法，又指《基本法》之下香港確實無三權分立，而是行政、立法、司法機關互相制衡、配合。 本土研究社今日（9月1日）「正本清源」指，在本港立法機關中首次有人提出「三權分立」，是出自1984年，由時任親英派立法局議員、現任基本法委員會副主任譚惠珠所提出。她指，要維持未來香港安定與繁榮，有賴「立法、司法、行政三權分立的政治架構」。

本土研究社翻查立法局「會議過程正式紀錄」，發現譚惠珠早在1984年立法局會議中，已提及三權分立的重要性。（本土研究社fb圖片/立法會文件截圖）

支持「羅保動議」 指香港安定繁榮源於三權分立

本土研究社在fb專頁引述立法會文件指出，本港立法機關最早有紀錄說「三權分立」，是在1984年3月14日，由當時親英的立法局議員譚惠珠提出。事緣當時中英談判前景未明，當日立法局會議，時任議員羅保（Sir Rogerio Hyndman Lobo）提出動議，指「在任何關係到香港未來的事務未有共識前，這個議會應該被視為討論的地方。雖然討論後的結果未必會落實，但這才是香港人真正意願和聲音。」

譚惠珠當時以廣東話發言支持動議，指當時很多港人都擔心是否需要移民，認為港人需要有足夠的時間去瞭解中英雙方的考慮，以及表達意見：「督憲閣下，維持香港安定與繁榮，有賴法治、經濟和人民的行動自由，立法、司法、行政三權分立的政治架構，當然中國與英國亦有誠意保持香港的安定與繁榮，從而保持香港市民及和香港有通商或其他關係的各國人士之信心。」

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譚惠珠在八十年代投入政壇早期，曾予人開明派的形象，立場親英，曾主張限制警權、關注回歸後的人權議題，任基本法起草委員會期間，曾代表英方發言。不過於1990年，譚被揭發身為交通諮詢委員會主席，同時擁有從事的士牌炒賣活動的「先達的士公司」股份，而且未有申報，涉及利益衝突，並向跟進事件的傳媒施壓，被質疑干預新聞自由。其後譚惠珠立場轉為親中，曾加入港進聯（2005年與民建聯合併）。

2015年9月，時任中聯辦主任張曉明表示特首超然於三權，譚惠珠支持其說法，指言論是「忠於起草《基本法》時的討論，以及中央對香港政治體制設定原則」，又反駁民主派指，「超然」不等同於「凌駕」三權。2016年立法會宣誓風波，政府入稟挑戰梁頌恆、游蕙禎議員資格，被質疑以司法干預立法機關，譚惠珠稱「三權分立」並非香港制度，只是一項法院判案的原則。