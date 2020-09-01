少數建制派無參與立會檢測　謝偉俊稱已自行檢測　鍾國斌：唔得閒

港府今日（1日）起推行全民自願檢測，立法會秘書處今日為議員提供檢測服務，共有27名建制派議員接受檢測，部份建制派議員未有現身。 自由黨黨魁鍾國斌表示今日無暇出席，「夾唔到時間」，被問到之後會否自行另作檢測，他亦指現時未有預約登記，「不過立法會呢個應該要去嘅，嚟到你門口咁方便。」至於會否擔心無現身檢測，會被視作為不支持政府政策，他認為「冇所謂支唔支持，政府講到明呢個係個人決定。」 謝偉俊則指，自己早前已經進行過兩次檢測，最近一次在上星期，「相信應該安全，不需要再做」。他表示支持政府推展全民檢察，認為坊間不應對政策有疑慮。

未有到場的實政圓卓田北辰在臉書上解釋，指該政黨團隊已經在荃灣體育館已成檢測。（田北辰FB）

未有到場的實政圓卓田北辰在臉書上解釋，指該政黨團隊已經在荃灣體育館已完成檢測，田表示自己有鼻竇炎，但過程沒有不適，「檢測人員用棉棒撩鼻後，我仲問佢係咪落麻醉藥。」又透露過去幾個月檢測過4次，認為現時未有疫苗，呼籲市民要「及早檢測，及早治療」。



田北辰又指，可以理解有市民因為對政府無信心拒做檢測，「政府做咩決定都好，要有解釋，如果大家都唔知你想點，點會有信心？」

另外，身兼行會成員的議員早上已經作過檢測，包括廖長江、葉劉淑儀、張國鈞、劉業強、張宇人等，因此未有現身。