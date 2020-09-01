建制派立會檢測前合照爆爭執　梁美芬遭黃定光拉扯稱「扭親」

港府今日（周二）起推行全民自願檢測，立法會秘書處為議員提供檢測服務。包括主席梁君彥在內的27名建制派議員出席，民主派則全體杯葛。 大合照期間民建聯黃定光及經民聯梁美芬發生不愉快事件，兩人疑因排位問題有爭執，期間黃定光出手拉扯梁的手肘。梁美芬事後指自己「有少少扭親」，又解釋因為衣着不方便蹲下，無意要阻擋對方入鏡，「希望男士真係唔好逼女士着裙踎低。」

立法會大樓地下設置臨時採樣站，由身穿全套保護衣的醫護人員當值，議員量度體溫後依次到屏風後接受採樣。議員在檢測前手持「同心抗疫」、「普及檢測」等標語合照，期間公務員事務局局長聶德權與食物及衛生局局長陳肇始亦有現身。

大合照期間發生火爆插曲，民建聯黃定光及經民聯梁美芬疑就排位發生口角，其後黃定光出手拉扯梁的手肘，令梁踉蹌退後幾步。附近的議員見狀即馬上「打圓場」，蔣麗芸主動上前與梁美芬調位。有份為梁美芬解圍的蔣麗芸，事後向記者表示，自己穿闊裙，行動較方便，故主動與梁美芬調位。

「鼠王芬」梁美芬與「象哥」王定光爭執連環圖↓↓

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梁美芬遭拉扯：少少扭親

梁美芬事後回覆《香港01》查詢時表示，當時對方着她蹲下，惟她身穿窄身裙不方便。「我同佢講話無辦法，不如你企前面啦，嗰下我已經想讓俾佢，佢就咁樣（拉扯）。」梁美芬強調自己絕對無意要站在對方前面，相信大家之間有誤會，形容是小事一宗，只是對方的反應出乎她的意料，「有少少overreact（過度反應）」，令她感到詫異。

「可能佢睇唔到我着住條裙啦，希望男士真係唔好逼女士着裙踎低。」梁美芬指自己「有少少扭親」，又指事後對方沒有就事件向她道歉，被問到會否認為對方表現欠男士風度，梁笑言不評論。

何君堯：不舒服但可以忍受

行政長官林鄭月娥、一眾官員及行會成員早上亦先後進行檢測，身兼行會成員的經民聯林健鋒形容過程快捷，30秒內完成。「好快，又唔痛，少少痕咁」。

立法會主席梁君彥指「普及社區檢測」有助找出隱形疫者，切斷傳播鏈，呼籲市民為己為人，積極參與檢測。議員何君堯則表示今次是他首次以鼻咽拭子方式採樣，認為有關方式較敏感，似有水入鼻的感覺，雖不舒服但完全可以忍受。