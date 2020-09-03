財經加零一．足本重溫〡胡定旭：檢測無抽DNA 何來將DNA送內地？

普及社區檢測計劃（全民檢測）周二（1日）展開，至今約80萬人報名參加。負責化驗樣本的華昇診斷中心實驗室已正式運作，預料每日最多可化驗30萬個樣本。《香港01》直播節目《財經加零一》邀請華昇診斷中心董事長胡定旭接受訪問，為大家分析全民檢測成效及回應有聲音質疑基因送內地之說的爭議。 胡定旭接受訪問時稱完全不需擔心基因洩露，因實驗室只會接獲需檢測的試管，完全不會知道檢測者的身份。他又指，若檢測結果呈陽樣本就會轉交衞生署跟進，陰性則會在溫濃度下全數銷毀。他強調，檢測只會抽取RNA（核糖核酸），「我們沒有將DNA（去氧核糖核酸）抽出來，何來將DNA送其他地方呢？」

普及社區檢測計劃（全民檢測）周二（1日）展開，至今約80萬人報名參加。（資料圖片/羅國輝攝）

胡定旭表示，普及社區檢測計劃（全民檢測）展開首日，上午已到香港公園體育館接受採樣，他稱整個過程少於30分鐘，採樣時並無不適，而醫務人員亦非常注重衛生，每協助一名市民完成採樣後，會將手套棄掉，用酒精消毒手，「我特登一首《Happy Birthday》，啱啱好我唱完（醫護人員）就洗完，」然後再換上新手套，為下位市民進行採樣。

現時約有80萬人參與全民檢測，對於人數是否較預期低？胡定旭表示，沒有預期參與人數，但他指希望市民為自己、家人、香港盡快去進行檢測，強調這樣才可找隱形病患者。被問到這次檢測日期是否「生不逢時」，應在早前每日有過百宗確診個案時推出？胡定旭稱，「好多嘢唔係一分鐘話做就做，都要準備個過程」，處理人手和配套等問題。



▼01實測咽喉拭子採樣▼

對於《香港01》早前報道指，有中心人員將使用過的膠手套和棉花棒，當作普通垃圾棄置於附近的垃圾收集處。胡定旭稱，醫護人員會用拭子棒採樣，將拭子棒浸入試管後，病毒的活性已經沒有，即使有都只有很少，而且只會將棉棒突出的部分棄掉。他又指，相關垃圾會有適當處置方法，相信不會如普通垃圾處理。

胡定旭又稱，中央這次是全心全意支援香港，「我覺得反對大規模檢測就真係應該將佢哋既政治議題放開，我地係香港長大，係香港出世幾十年，今次真係比『沙士』厲害好多。」，他強調不應為反對而反對，「真係唔好再分紅、黃、藍、白、黑，真係要同心去打（抗疫）。」