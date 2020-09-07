何俊堯調職｜譚文豪質疑建制施壓　函律師會投訴　周浩鼎：被打壓

東區法院裁判官何俊堯早前審理東區區議員仇栩欣涉襲警案，批評兩名作供警員「大話冚大話」，說法不合邏輯，事後遭民建聯立法會議員葛珮帆去信終審法院首席法官馬道立投訴。有報道指，何俊堯將被調離裁判法院，轉往高等法院專責處理原訟庭刑事案件的排期事宜，職銜為「刑事案件排期法官」，意味短期內毋須審理刑事案件。 公民黨立法會議員譚文豪今天（7日）回應事件，批評「紅色媒體」和葛珮帆在過去一個月不斷攻擊司法系統，向司法機構施壓，認為何官被調職反映司法系統的人身變動已因受壓而影響，進而影響香港的司法獨立。 周浩鼎回應時指，譚文豪的指控失實，強調他與葛珮帆並無干預司法機構。周浩鼎稱，法官郭偉健曾在判詞中指被告「情操高尚」，便不能再處理反修例案件，認為司法機構應以同一標準處理何官的言論，不應出現雙重標準。

譚文豪認為，「紅色媒體」和部分建制派議員在過去一個月不斷向司法機構施壓，包括點名批評5名法官是「黃官」。（羅君豪攝／資料圖片）

譚文豪批事件影響司法獨立

譚文豪認為，「紅色媒體」和部分建制派議員在過去一個月不斷向司法機構施壓，包括寫信予馬道立、發起一人一信、點名批評5名法官是「黃官」。

葛珮帆、周浩鼎日前在YouTube片段中，引述一封內容未證實真偽的「匿名信」，指終審法院首席法官馬道立7月3日召集全港裁判官出席一個法律簡介會，席間高等法院法官黃崇厚指，如審訊涉及反修例示威，除非有十分穩妥證據，否則可以疑點利益歸於被告原則「令其脫罪」。司法機構之後回應指，匿名信中指稱講者所發表的談話內容並不屬實。

譚文豪重提上述事件，批評二人未經核實（Fact Check）便只公開匿名信，大興問罪之師。他指司法機構澄清匿名信內容不實後，政府和建制派卻沒有譴責有人抹黑和造謠，反問「點解政府唔（出聲）支持司法機構、譴責有人造謠？」譚文豪指，將會去信香港律師會投訴周浩鼎涉違反律師專業操守。

至於何俊堯被調職一事，譚文豪認為，反映司法系統的人身變動已因受壓而影響，進而影響香港的司法獨立。

周浩鼎回應時指譚文豪的指控失實。

批譚文豪指控失實 周浩鼎：無干預司法機構

周浩鼎回應時指，譚文豪的指控失實，強調他與葛珮帆並無干預司法機構，只是向司法機構「表達提醒」，關注何官在判案有否錯誤運用法律原則和在判詞使用過激言詞。

周浩鼎認為，何官批評警員「大話冚大話」是非常嚴重的指控，是對警方的污蔑。他又指，法官郭偉健在判詞因指犯人「情操高尚」，而不能再處理反修例運動相關案件，認為司法機構應以同一標準處理何官的言論，不應出現雙重標準。他強調只是從公眾利益出動，並無干預司法獨立。



對於譚文豪稱將向律師會投訴，周浩鼎批評譚文豪借律師會對他作出打壓。