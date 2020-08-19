法官何俊堯斥警大話冚大話　葛珮帆去信馬道立　促何停審相關案件

早前被控襲警罪的北角區議員仇栩欣被裁定不成立，負責審判的裁判官何俊堯批評兩名警員作供時常常答非所問，「用大話冚住大話」，猶如身處「平行時空」。本身是律師的民建聯立法會議員周浩鼎批評，何官違反《法官行為守則》，對證人胡亂發表攻擊性評論（offensive remark），令公眾質疑法庭的中立性及存有偏頗。 黨友葛珮帆則斥責，何官最近審議的8宗與反修例有關的案件中，判詞均有偏頗，更會稱讚被告指責原告，已致函要求終審法院首席法官馬道立，避免再讓何官審理任何涉及類似政治背景的案件。

葛珮帆在個人youtube頻道上載影片，點名批評法官何俊堯判案偏頗。（葛珮帆youtube）

葛珮帆在個人youtube頻道上載影片，點名批評何俊堯判案偏頗。何俊堯於仇栩欣的襲警案中，表示由於兩名警員的作供砌詞狡辯、不合情理、不盡不實，「用大話冚住一啲大話」，故不信納他們的證詞。

周浩鼎批評，有關判詞是非常嚴重的指控，法官於庭上指控證人不誠實，某程度等於指控警方作虛假口供，對警方帶來污衊及極大傷害。他又指，被告已被判無罪，由於律政司舉證上訴的情況十分罕見及困難，基本上等於不可翻案，「比你屈完冇機會講事實」。

另外，於去年11月11日發生的馬鞍山港鐵站火燒人事件中，一對身處現場的夫婦涉喧嘩被控擾亂秩序。裁判官林希維認為，沒證據顯示二人的行為導致事主其後被縱火，又指出事主對罵他人，粗鄙程度不相伯仲，最終亦裁定罪名不成立。葛珮帆對判決表示憤慨，認為在場起哄人士均是共犯，又批評法官的說法是認同事主有份鬧人故應該被火燒。

法官郭偉健早前判處將軍澳連儂牆斬人案時，稱讚被告有「高尚情操」，更在判辭提到反修例示威的意見。終審法院首席法官馬道立其後發表聲明，提醒郭官在履行司法職責時，必須避免就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合包括於判辭中發表任何意見，尤其是任何一種政見，並稱郭官暫時不會審理任何涉及類似政治背景的案件。