三權分立︳林鄭重申：香港行政主導　此「真理」愈辯愈明

有關香港政治體制是否存在「三權分立」，上周起再成社會討論焦點。港澳辦及中聯辦昨晚更先後發炮，指三權分立並不存在，批評反對派「抗拒中央對香港的全面管治權」。 特首林鄭月娥今日（8日）回應傳媒時表示，不明白為何一個看似如此簡單的議題都可以經常產生誤解，可能是有人「居心叵測」挑起矛盾。她又指，經過一星期的辯論，對於「香港是行政主導，以行政長官為核心向中央負責」這一點，已達到愈辯愈明的效果。

香港憲制框架內是否存在「三權分立」，近日成為社會焦點。（資料圖片）

批有人居心叵測、對憲制認知不深

林鄭月娥指，不明白為何看似如此簡單的議題，即「一國兩制」下香港的憲制地位，經歷23年時常都出現誤解，上星期開始會引起如此多討論。她指，可能是由於宣傳教育不足，這永遠可再做好一點，如同國安的教育工作一樣重要；也可能是有人居心叵測，在社會上引起矛盾，甚至他們根本對香港的憲制安排認知不深。

她指，經歷過去一星期的社會辯論，對於香港的政治體制，即「香港是行政主導，以行政長官為核心向中央人民政府負責」這個「真理」，已達到愈辯愈明效果。林鄭又指，希望相關議題日後不會再被炒作。