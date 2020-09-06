羅致光：行政主導三權互制衡概念不應含糊　三權分立引不必要聯想

勞工及福利局局長羅致光今日（6日）撰寫網誌，提到社會近日就香港有沒有「三權分立」，議論紛紛。他認為，概念運用不應含糊，雖絕大部分人偏向「差不多先生」想法，但形容「該說清楚便要說清楚」，如「行政主導、行政、立法、司法機關互相制衡和配合」，便是要說得清清楚楚，而「三權分立」說法，只會引來不必要聯想。

羅致光又提到，在政治與政策中，亦有很多含糊不清的例子，如「全面封關」要求。他質問，既然香港人可自由出入，何來「全面封關」。他又認為，叫喊「全部取消豁免檢疫人士」口號，卻知道不能要求跨境貨運司機或飛機師，每次到港都要檢疫14天，否則不消數日便會全部需檢疫，沒人運貨，香港人便要缺糧了，反問「難道他們認為可以依靠走私團夥，每天用幾十艘『大飛』偷運食物到港，取代每天約萬計的跨境貨車？」他批評，這些是政治口號特質之一，可混淆視聽，說得漂亮，但實質空洞。

勞工及福利局局長羅致光今日（6日）撰寫網誌，提到「三權分立」引來不必要聯想。（資料圖片）

在社會福利界方面，羅致光指最有趣的是社福界中的「取消一筆過撥款」口號，稱社署沒一種服務資助制度叫「一筆過撥款」，現行制度是「整筆撥款」(Lump Sum Grant)，稱每次在討論中作出更正時，其他人才會改口。