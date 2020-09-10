沙半山手記│豪門二代接班人捲顏色鬥爭　誰為黃、藍定錯對？

去年爆發《逃犯條例》修訂風波以來，社會進入撕裂狀態，「中間路線」消失，藍黃之分幾近成為必然。豪門圈子是社會的一部分，亦難獨善其身，易被捲入這場黃藍「顏色鬥爭」之中，近日便有兩名豪門二代接班人，分別被人或明或暗貼上「顏色」標籤，引人遐想，到底是外界捕風捉影，還是其來有因？

其中一個無奈被捲入「顏色」之爭的富二代，是來自獅城的過江龍地產財團接班人Ｄ君。話說Ｄ君旗下的社區基金，與瑞士畫家攜手合作推出繪本，故事講述「沙族」和「海族」兩個族群，世代以來互相猜疑，但有一日年輕的Sander 與Willow相遇相知相愛，改寫兩族命運，二人由於擔心不容於族群，毅然出走，反而締造兩個族群的團結契機，從此一起幸福快樂地生活。

一般來說，沙是黃色，海屬藍色。這個故事明顯想向社會傳遞正能量，推廣愛和包容，提倡和諧、團結和彼此尊重，一起建構更美好的社區。訊息相當清晰，亦因如此，有「股壇長毛」稱號的「黃色」股評人在其個人網站特意提到這個沙族與海族的童畫故事，並「揭露」Ｄ君是有關社區基金的「幕後人」。至於Ｄ君，知道事件後無迴避，直接在股壇長毛的個人社交平台留言回應，坦言香港需要多點和諧、同理心和善良，也大方的祝願對方身體健康。

一葉知秋，在草木皆兵的政治敏感時刻，即使單單寄望緩和撕裂，締造和諧，為社會宣揚多點正能量而不會興起任何波瀾，可能也是只有童話世界才能做到。

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另一位「被染色」的豪門二代，是一位老牌華資財團大家族的千金。

事緣於日前「906九龍大遊行」，將佐敦一間酒店定為起點，而被北京盯上的前香港眾志秘書長黃之鋒更一度現身酒店之外，而有關酒店屬上述老牌華資財團所有，該名千金是新一代酒店掌門人。湊巧的是，在遊行舉行前一天，酒店外的巨型展板，剛好換上一張由著名攝影師拍攝的亞馬遜雨林被砍伐的巨型照片。亞馬遜雨林原住民一直擔起生態管家的角色，守護其家園及土地免受威脅，作品主要想引起大家對迅速萎縮的自然資源、以及關注雨林為家的原住民社區所面對的重大挑戰。「他們不但捍衛自己，同時亦守護我們的家園。」酒店這句描述，引起不少人的聯想。

守護家園、捍衛土地、站在前線、抵抗種子，在過去一年都被賦予上「抗爭」色彩，巧合地酒店又成為遊行起步點，彷彿產生了互相呼應之妙。加上這位華資財團家族的富二代大小姐，在美國及香港均擁有社運經驗，不時就性別、環境、藝術、文化及社運等議題發聲，所以有政圈中人指這位千金也是「黃絲」。

當然，沒人可以就如何選擇遊行起點解畫，也沒人有資格代表這位傳聞中的富千金闡明真正立場和想法，或許一切只是「看圖作文」後的美麗誤會。但無論真相如何，都代表了一件事，就是在今時今日，稍有「特別」舉動都很易被「染色」。其實，藍又好，黃亦好，只要真心為香港出力，都值得肯定，有時屬於甚麼光譜反而是其次。

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