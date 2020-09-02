沙半山手記│林鄭正一步步墮入陷阱　「回到以前」再臨政治危機？

特首林鄭月娥去年9月逃犯條例修訂鬧出大風波期間，曾一度在非公開場合表示：「如可選擇我第一時間辭職。」一年過去，林鄭最近接受《鳳凰衛視》專訪時表示：「有的人最近形容我，又回到以前的我了，是吧？」這句話可圈可點，頓成政圈話題。 林鄭過往給人的印象是「好打得」，「回到以前的我」也就代表重回「好打得」的狀態。的確，近日政府在幾件事上主動出擊，似乎要取回主導權，但可惜的是，「勇字當頭」的政府連續走錯三步，形勢被動捱打，「回到以前的我」象徵的更似修例風波期間陷入政治危機的窘態。

721事件拘林卓廷 政治氣氛再炒熱

政府第一步走錯的，是8月26日以暴動罪拘捕民主黨立法會議員林卓廷及隨後警方的「惹火」言論。721事件震驚全港，是一宗由「黃營」到「淺藍」都關注、譴責的事件，當中白衣人襲擊他人，可說是社會多數人認定的事實。至於林卓廷在事件中的角色，藍營一向指摘他帶人入去元朗搞事，然而至今缺乏充足證據。

721事件受社會廣泛關注，處理時必定要格外小心，如有任何拘捕行動，都必須有令大眾接受的理據，第一次解釋就足以令人信服，以免授人以柄，夜長夢多。惟於拘捕當晚，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱對傳媒的解畫，指白衣人與黑衣互相攻擊，雙方「勢均力敵、旗鼓相當」，言論與大眾認知出現落差，民情反彈，群情洶湧。

政府輿論場捱打 鄧炳強降溫已太遲

言論一出，民主派即批評為指鹿為馬、顛倒是非，就連監警會前國際專家小組Clifford Stott亦發文，批評警方的行為明顯要改寫歷史，「指鹿為馬」一說在網上盛行，政府在輿論戰場陷入捱打。

翌日警務處處長鄧炳強見記者時，強調警方無意改寫歷史，「對於不必要嘅評論，唔需要去講」，又指警員應該集中講事實和證據，評論或形容詞是不必要，明顯想為事件「補鑊」、降溫。但「關公災難」已成，讓政府陷於不利之地。

↓林卓廷721事件被拘事件簿↓

+ 13 + 13 + 13

第二步棋亦失利 全民檢測用意雖好推銷不力

港府第二步棋亦失利。政府今日開始啟動全民檢測計劃，希望透過社會大規模參與，找出隱形患者，提高社會「抗疫力」，盡快恢復有條件通關，搞活正常經濟活動，出發點和計劃本屬良好。惟面對非建制派「猛攻」時，卻招架無法，例如非建制派質疑為何可以全民檢測而不可舉行選舉，政府的反駁力度不足，未能贏取大多數人的信任和反持。當政務司司長張建宗上立法會特別內務委員會上推銷時，就連工聯會議員麥美娟都批評：「嘥氣啦你哋啲宣傳！」

政府雖然請來建制陣營空群出動，不僅問責官員和行政會議成員「身先士卒」作檢測，約200名港區人大代表、全國政協委員將於周三（2日）到灣仔會展集體檢測，以示齊心抗疫。然而在外界看來，這次動員似是建制陣營造勢大會，並非對準社會的質疑，無法有效動員全社會投入。

抗爭陣營已將今次全民檢測當成一場政治戰，甚至「設定議題」將之定性為對政府信任度的「政治公投」。截至今日（1日）中午，普及檢測僅有61.5萬人預約，如果未來幾日的參與人數沒法有「大躍進式」跳升，港府不僅弱勢形象再次曝露人前，更反映由修例風波延續下來的政治危機其實從未遠去。

↓全民檢測官員百態圖↓

+ 4 + 4 + 4

「香港無三權分立」 完整論述竟「缺席」

教育局刪除多本通識科課本之中的「三權分立」篇章，是港府一周內行錯的第三步棋。

本來，政府拘林卓廷已令自己再一次捲入政治風眼，全民檢測工程失利致形勢更弱，如果稍懂政治謀略，這個時候理應韜光養晦，收起所有惹火議題，暫避風頭。然而，教育局局長楊潤雄昨日（31日）見記者，主動挑起「香港無三權分立」的爭端，再為反對陣營輸送彈藥。

林鄭今日（1日）見記者時，提到三權分立事件的時候是讀稿件的，顯示她及政府是有備而來。可惜的是，林鄭政府的準備當中，並無詳細解釋為何香港不是三權分立，亦無相關配套例如發表文章去講解，似想輕輕帶過。

「三權分立」的觀念在司法界長期灌輸下儼然已成為「金科玉律」，甚至在許多港人心目中神聖不可侵犯的民主圖騰、核心價值，港府要顛覆這個騰圖，竟然沒有提出一套完整、有說服力的政治論述，面對洶湧而來的質疑，只妄圖以片言隻語化解，就像一個士兵空槍上陣對抗機關槍。

昔日政府有新聞統籌專員的職位，回歸前的港英政府，以至外國民選政府中也有類似的幕僚職位，雖然名稱不同，但職務相似，就是統籌政府推出政策的部署，調控節奏，事前做好規劃鋪墊，事後見鑊即補拆彈，將危機滅於萌芽階段。惜林鄭上場後，基於對個人能力的自信，取消有關職位，於是連有望化解危機的機制都一併拆掉。

過去一個星期，港府三步棋都走錯或走得不好，本稍見沉寂的政治氣氛又開始炒熱起來，一股「民間抗爭」的情緒又隱然在蓄勢形成中，林鄭所謂的「回到以前的我」，可能不是回到「好打得」，反而是回到政治危機之中。

↓回顧北京官媒及港官對「三權分立」說法↓

+ 8 + 8 + 8

廢除新聞統籌專員 連拆彈機制亦一併拆掉

昔日政府有新聞統籌專員的職位，回歸前的港英政府，以至外國民選政府中也有類似的幕僚職位，雖然名稱不同，但職務相似，就是統籌政府推出政策的部署，調控節奏，事前做好規劃鋪墊，事後見鑊即補拆彈，將危機滅於萌芽階段。雖然，香港歷任新聞統籌專員在民間的聲望長期低走，但這是用人問題，而非職位問題，倘用人得當，類似新聞統籌專員的幕僚確有助減低引爆政治危機的風險。惜林鄭上場後，基於對個人能力的自信，取消有關職位，於是連有望化解危機的機制都一併拆掉。

過去一個星期，港府三步棋都走錯或走得不好，本稍見沉寂的政治氣氛又開始炒熱起來，一股「民間抗爭」的情緒又隱然在蓄勢形成中，林鄭所謂的「回到以前的我」，可能不是回到「好打得」，反而是回到政治危機之中。

↓重溫兩任新聞統籌專員往績↓