建制派參與檢測隊致謝大會　葉劉：有內地隊員為來港延後婚期

15名建制派立法會議員今日（10日）到九龍維景酒店出席由中聯辦安排向內地核酸檢測支援隊的致謝大會。新民黨主席葉劉淑儀表示，近700名來港的成員都是來自內地各省市最優秀的團隊，並且非常年輕，大部分成員都是35歲或以下。 葉劉又說，在第三隊支援隊伍抵港之前，支援隊成員於9月1至9月5日期間需要連續24小時工作，直至9月6日開始才分三更工作，當中有兩名31歲的成員為了來港參與支援工作，與另一半商量後決定延後婚期，待完成在香港的檢測工作後，才回到廣西舉行婚禮。葉劉說，這份無私的精神令人敬佩，會上眾人聽見也非常感動。

葉劉說，有兩名31歲的內地核酸檢測支援隊成員為了來港參與工作，與另一半商量後決定延後婚期，待完成在香港的檢測工作後，才回到廣西舉行婚禮，這份無私的精神令人敬佩。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉在Facebook表示，近700名來港的成員，均來自最接近香港的廣東、廣西以及福建等地，（廣東有207人、廣西有184人、福建則有185人），這批來港的成員都是各省市最優秀的團隊，並且非常年輕，大部分成員都是35歲或以下。葉劉說，他們來港進行檢測工作需要完全根據香港的檢測流程，工種與內地非常不同，此外因為要盡快提供檢測報告，因此其工作量甚大，過程相當辛苦。

葉劉認為，這次普及檢測所取得的數據非常珍貴，除了讓社會得知隱形病患者數量外，亦有助香港社會重啟經濟，早日與內地通關，並可與其他國家達成「旅遊氣泡」的安排，讓市民可以出遊。

她又指，在出席活動前收到不少市民反映，希望向內地支援團隊送上一點心意，有市民表示願意贈送1,000盒月餅、新鮮水果，有的甚至想親自到支援隊下榻的酒店直接付款，讓他們在膳食及住宿方面享用更優質服務，惟支援隊早已表明不會接收任何禮物或其他形式的捐贈。葉劉說，支援隊於大會上分享他們收到超過2,000封感謝電郵，亦收到不少市民送上心意卡，數量之多足以證明市民大眾對支援隊的謝意及支持。

潮屬社團總會參觀凱普生物科技集團

另外，潮屬社團總會領導層，包括主席陳振彬，常務副主席馬介欽、高永文、副主席林大輝等，今日亦參觀了凱普生物科技集團，該集團是今次普及檢測計劃中，三間獲特區政府認可的檢測機構之一。

陳振彬表示，將積極推動潮總42個屬會尚未參加檢測的成員，把握時機盡早到政府指定的地方取樣，。他又對凱普集團這次參與抗疫第一線，為香港的檢測工作作出的貢獻，表示高度讚賞。

凱普集團營運總經理王建瑜表示，集團作為檢測機構，不但對承擔檢測工作感到十分自豪，也認為今次是難得機會為香港防疫抗疫工作作出應有貢獻。