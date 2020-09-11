4名基督徒發起聯署　要求香港教牧網路停止散布仇恨政府訊息

有4名自稱是基督徒的市民發起網絡聯署及發表聲明，要求由香港基督教協進會前主席袁天佑、中文大學神學院院長邢福增等人組成的香港教牧網路，停止散布仇恨政府訊息，以免社會進一步撕裂，並稱已獲得超過五千個聯署。 該批市民稱，今天（11日）下午已把聯署信交至香港基督教協進會，希望協進會代為把聯署信轉交至其前主席袁天佑。

香港基督教協進會前主席袁天佑。（資料圖片）

聯署聲明中表示，十分關注袁天佑及中文大學神學院院長邢福增組成了香港教牧網路，以基督教團體之名，在網上展示港獨、仇警等標語，扭曲基督教的教義，發起滲透反政府意識的《香港2020福音宣言》，鼓吹社會暴力。

聲明又認為，香港經歷了近一年的社會抗爭運動後，社會現時需要重新團結起來，而袁天佑及邢福增等人作為教牧人員，不應煽動信徒持續抗爭，令社會局勢火上加油。因此發起聯署行動，要求香港教牧網絡停止以基督教團體的名義宣揚反政府訊息，讓香港社會儘快擺脫紛爭，恢復安寧。

聯署發起人譚先生表示取得了超過5,000名市民簽名，並於今天下午到香港基督教協進會遞交請願信，4名市民帶同寫有「政客袁天佑」、「政客邢福增」標語紙牌到現場示威，協進會派員接信後散去。