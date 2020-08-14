港版國安法｜被指言論「充斥分裂國家顛覆政權意圖」　兩牧師離港

自《港區國安港》實施後，多個本土派抗爭組織解散，亦有多名抗爭派人士被捕。 據基督教媒體《時代論壇》報道，曾表態支持反修例運動的香港教牧網絡原有班底已經解散，當中兩位牧師王少勇及楊建強現已離開香港。 香港教牧網絡前身為香港基督教教牧聯署籌委會，2019年5月曾發起教牧聯署，反對港府修訂《逃犯條例》。在過去一年反修例運動中，亦曾舉行多場守望香港祈禱會，而王少勇及楊建強為發言人。

教牧網絡前成員陳恩明接受《時代論壇》訪問時透露，數周前得知王少勇及楊健強離港的消息，而二人回覆《時代論壇》查詢時表示現時處境安全。陳指，自《港區國安法》實施後，原有的教牧網絡、宣言的20名發起人已解散，現時香港教牧網絡及其社交專頁已交由其他人主理。

陳恩明表示不清楚二人曾否受到任何恐嚇而離港，估計離港原因除了擔心自己及家人的人身安全之外，其所屬教會亦有機會受牽連，並指整個教牧網絡及教牧關懷團的成員都面對不少壓力，鼓勵眾教牧同工清心地應對環境，不要自亂陣腳，堅持做善良的人。

曾發宣言指拒絕一切謊言 被點名批評

教牧網絡今5月曾發表《香港2020福音宣言》，宣言特別提到面對扭曲真相、操控媒體、埋沒真理的極權政治，教會拒絕一切的謊言，勇敢地指出政權的不是。《大公報》及《文匯報》7月針對宣言發表報道，公開發起人名單，點名袁天佑、楊建強、王少勇及其教會為示威者加油，並批評宣傳短片「充斥分裂國家、顛覆政權意圖」。