指區會秘書拒履行職務　南區區會主席羅健熙入稟提覆核

今年七月，南區區議會召開大會，區議會秘書拒絕備妥由南區區議員袁嘉蔚提出「要求南區警區提供處理精神上無行為能力人士個案資料」的會議文件，會議當天，秘書在南區民政事務專員帶領下與其他在席官員一同離席，及後亦無就該議程作會議紀錄及錄音。 民主黨副主席、南區區議會主席羅健熙今天（14日）入稟高等法院，就區議會秘書拒絕依照《區議會條例》訂立「南區區議會會議常規」的職責提供秘書服務一事提出司法覆核。羅健熙表示，希望透過司法覆核確保南區區議會秘書按《區議會條例》執行其法定職務，不要成為政府無理壓制區議會運作的一份子。

羅健熙今天（14日）入稟高等法院，就區議會秘書拒絕依照《區議會條例》訂立「南區區議會會議常規」的職責提供秘書服務一事提出司法覆核。

羅健熙指出，他已在區會會議召開前，詳細解釋其接納袁嘉蔚提交議程的理據，並敦促秘書處按其指示為區議會提供秘書服務，惟於7月2日的會議上，區議會秘書仍沒有備妥會議文件，會議當天在南區民政事務專員帶領下與其他在席官員一同離席，及後亦無就該議程作會議紀錄及錄音。

南區區議會於上星期四（10日）的會議上通過動議，同意由區議會主席就《區議會條例》的有效實行，按法律意見採取法律行動。羅健熙今天入稟高等法院，就區議會秘書拒絕依照《區議會條例》訂立「南區區議會會議常規」的職責提供秘書服務一事提出司法覆核。

羅健熙指出，希望透過司法覆核確保南區區議會秘書按《區議會條例》執行其法定職務，不要成為政府無理壓制區議會運作的一份子，讓南區區議員可以按《區議會條例》繼續服務市民。

據指，案件答辯人為南區民政事務處高級行政主任葉偉思，今年1月，葉獲南區區議員會獲委任為秘書。