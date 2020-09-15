港版國安法｜張崑陽FB承認已離港：籌組「流亡議會」屬謠言

自「港區國安法」實施後，多名本港政界人士逃亡海外，包括前香港眾志主席羅冠聰、前香港獨立聯盟召集人陳家駒等。早前有報道指，前「民間外交網絡」發言人張崑陽，已離開香港赴英國，並與羅冠聰、前英國駐港總領事館職員鄭文傑等籌組「流亡議會」。 張崑陽今（15）在Facebook開腔承認，自己現時不在香港，但由於安全丶策略等因素，未能透露身在何處。他又稱，連日來被跟蹤的次數不斷增加，伴侶和家人都被不斷騷擾，在八月形勢逐漸惡化下，出於安全考慮，他不情願地離開了香港。

張崑陽今（15）在Facebook承認，自己現時不在香港，但由於安全丶策略等因素，未能透露身在何處。（張崑陽Facebook圖片）

稱基於安全丶策略等因素 未能透露身在何處

對於有傳聞指他籌組「流亡議會」，張崑陽回應指屬無中生有的謠言。他說，明白自己「深陷在中共與自由社會的外交角力當中，亦成為了中共推動其政治議程的棋子，敲山震虎，希望令外地不再支持港人」；當他在過去致力打國際線，明白早有機會陷入這風暴當中，「必須面對的高風險及未來一段日子將難以安全回港的事實」。

張崑陽最後說，盼望在不久將來能歸來這片土地，「善用自己的身位和知識，與各位香港人並肩作戰」。