港版國安法｜報道指張崑陽疑離港赴英　與羅冠聰等組「流亡議會」

自「港區國安法」實施後，多名本港政界人士逃亡海外，包括前香港眾志羅冠聰、前香港獨立聯盟召集人陳家駒等，據報部分人涉違反國安法遭香港警方通緝。 《文匯報》今日（17日）報道指，前「民間外交網絡」發言人、在民主派九龍西初選出線的張崑陽，已在上周五（14日）離開香港赴英國。報道稱，張崑陽將與羅冠聰、前英國駐港總領事館職員鄭文傑等籌組「流亡議會」。 《香港01》正向張崑陽查詢，暫未回覆。

報道指，張崑陽赴英後，將與羅冠聰及前英國駐港總領事館職員鄭文傑等籌組「流亡議會」。（資料圖片）

24民主派人士包括張崑陽，於本月6日接獲警方通知，將被票控在六四維園集會中涉干犯「參與未經批准集結」罪。《文匯報》引述消息稱，自香港眾志周庭被捕獲釋後，其旅遊證件被沒收的消息令張崑陽大為緊張，因張曾多次以大專學界國際事務代表團發言人身分與「攬炒團隊」合辦活動，張擔心自己旅遊證件被沒收，故於警方對他發出正式票控前離開香港。

張崑陽本月12日曾上載與歌手何韻詩的合照。（張崑陽fb）

上周五曾稱被跟蹤

報道又提及，張崑陽在本月14日晚上7時抵達機場，當晚離開香港坐飛機到達英國，並會與羅冠聰及鄭文傑等人籌組成立「流亡議會」，料會繼續在海外跟進香港議題。

張崑陽擔任大專學界國際事務代表團發言人時，曾多次赴外國進行游說，並積極推動香港人權與民主法案等立法工作。6月底人大常委會通過「港區國安法」前，張崑陽宣布辭任發言人及解散組織。

張崑陽上周五（14日）曾在Facebook表示，指自己被最少3人步行跟蹤，形容該批人士形跡和跟蹤周庭的人相似，可能是警方國安處人員。