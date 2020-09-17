01專訪｜明日大嶼「借錢還魂」？湯家驊倡舉債繞立會仿三跑

「明日大嶼」計劃前期研究撥款涉5.5億元，項目去年獲立法會工務小組通過，及後提交財委會審議，不過未能於原定立法會任期前「搭尾班車」。不過隨政府宣布延任現屆立法會一年，前期研究撥款和其他項目又再「上馬」。財政司司長陳茂波表示，即使面對較峻的財政狀況，基於撐經濟、對社會長遠有好處，有關項目會按計劃進行。 行政會議成員湯家驊接受《香港01》訪問時表示，為解決香港房屋問題，「明日大嶼」計劃是唯一之選，他明白市民擔心計劃需花費很多錢，政府亦知要獲立法會通過工程撥款相當困難。湯倡議參考興建機場第三條跑道做法，「特區政府在這面是否可想想與官商合作，會不會比較容易做到這件事，令到香港人較放心」，他相信特區政府在各方面都會有準備和研究的工作。

湯家驊表示，「明日大嶼」計劃在處理香港房屋問題上是別無他選，是唯一解決房屋問題的方法。 （資料圖片）

香港機場第三條跑道項目在2015年繞過立法會審批，直由行政會議批准上馬，機管局透過三招集資興建第三條跑道，包括借貸及發債、停止向政府派息，以及向旅客收取建設費。

湯家驊表示，明白港人擔心「明日大嶼」計劃會花費不少費用，「如社會怕用錢用得多或立法會未必批撥款，是否可以選擇其他方法呢？」他提及，當年立法會表明不會就機場第三條跑道撥款，最終機管局自行籌錢，現已接近完成興建。湯家驊認為，「特區政府在這面是否可想想與官商合作，會不會比較容易做到這件事，令到香港人較放心」，他相信特區政府在各方面都會有準備和研究的工作。

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張宇人批張竹君「扮專家」 湯家驊：特首心中有數

另外為期兩星期的「全民檢測」計劃完結，共178.3萬人完成採樣，估算開支為5.3億元，有聲音質疑計劃「勞師動眾」，不合成本效益。湯家驊稱有關說法奇怪，竟有人以一個人健康、生命作成本效益計算，強調生命是不能用錢彌補，「救到一個人幾多錢都值得」。他又指，這次「全民檢測」計劃成功，亦可找出不少隱形病患者。

對於行政會議成員、立法會議張宇人早前不點名批評衞生防護中心傳染病處主任張竹君「扮專家」，不懂計算風險，做法惹起天文台前台長林超英不滿，去信特首林鄭月娥促撤去張宇人行會成員職務。湯家驊稱，香港是一個多元社會，任何人都有自由發表言論，對於批評專家是否恰當，他相信社會自有公論，至於張宇人的言論，他認為特首心中有數。